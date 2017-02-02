Apple разрабатывает ARM-процессор для Mac

В сети время от времени появляются слухи о возможном переходе Mac-компьютеров на процессоры с архитектурой ARM. На этот раз, издание Bloomberg со ссылкой на "осведомленные" источники сообщило о ведущейся разработке компанией Apple нового ARM-процессора, который бы взял на себя больше функций, сейчас ложащихся на "плечи" чипов Intel.


Таким образом, речь не идет о полном переходе на ARM, а о снижении нагрузки на основой CPU и взятие на себя энергоэффективных функций. По данным источника, чип под кодовым названием T310 начал разрабатываться в прошлом году и по концепции схож с чипом Apple T1, который используется для работы тачбара в новых ноутбуках Macbook Pro.

Он будет использоваться в сочетании со стандартным процессором Intel и сможет взять на себя обработку функции Power Nap, выполняющей в режиме сна фоновую проверку почты, синхронизацию данных между устройствами, включая обновление календаря, напоминаний, загрузку обновлений, и так далее.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple INTEL процессор MacBook Pro MAC ARM T310

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