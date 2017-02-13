Гибридный планшет Lenovo Miix 320 засветился в сети

Профильный немецкий ресурс WinFuture опубликовал подробности и изображения готовящегося к выпуску гибридного Windows-планшета Lenovo Miix 320, который пока не был представлен официально.

Судя по всему, это обновленная версия прошлогоднего доступного планшета Miix 310. Он получил в два раза больше оперативной памяти и на накопителе, а также опцию с повышенным разрешением дисплея.


Планшет Lenovo Miix 320 оснащается 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1200 пикселей), процессором Intel Atom x5 (Cherry Trail), до 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ на eMMC. Разрешение камер составляет 5 Мп и 2 Мп.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, опционально 4G LTE, есть порт USB 3.0 Type-C, пара USB 2.0, micro HDMI и слот microSD. Время автономной работы достигает 10 часов от одной подзарядки. Толщина составляет 8,5 мм, а вес — 550 граммов. Предустановлена операционная система Windows 10 Home

У американских онлайн-ритейлеров базовую версию Lenovo Miix 320 с 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти можно найти по цене 229,99 доллара.

Источник
WinFuture
Теги
планшет WINDOWS LENOVO

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