За 7-дюймовый ноутбук GPD Pocket на Windows 10 или Ubuntu просят $399

Компания GPD начала сбор средств через краудфандинговую платформу Indiegogo на свой ультракомпаткный ноутбук GPD Pocket. Надо отметить, что устройство пользуется успехом — кампания стартовала совсем недавно, а собрано уже почти 305 тысяч долларов, в полтора раза больше необходимых для реализации проекта 200 тысяч.


Сама компания позиционирует гаджет не как "ноутбук", а как UMPC. Если кто помнит, это категория ультрамобильных компьютеров, ввести и популяризовать которую пыталась Intel в 2006-208 годах.


GPD Pocket оснащается 7-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3. Он базируется на процессоре Intel Atom x7-Z8700 Cherry Trail , 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе. Размеры составляют 180 х 106 х 18,5 мм, а вес — 480 граммов. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы.


Цена на Indiegogo составляет 399 долларов, планируемая розничная цена — 599 долларов. Причем за эту цену можно заказать GPD Pocket на базе Windows 10 или Ubuntu 16.04 Linux, обе версии стоят одинаково. Поставки планируются начать в июне 2017 года.

Источник
Indiegogo
Теги
ноутбук WINDOWS UBUNTU UMPC

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