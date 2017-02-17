Китайцы показали 8-дюймовый Huawei MediaPad T3

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый планшет Huawei под маркировкой KOB-L09, который пока не был представлен официально.


Предположительно, речь идет о планшете Huawei MediaPad T3, выход которого ожидается в ближайшее время. По данным с сайта TENAA, планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 800 пикселей, камерами на 5 Мп и 2 Мп. Аппаратной основной стал четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц (модель не уточняется), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 4650 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 211,1 х 124,7 х 7,95 мм, а вес — 350 граммов. Судя по снимкам, планшет получил металлический корпус. Его дебют ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
TENAA
Теги
ANDROID планшет Huawei

Комментарии

Материалы по теме

8-дюмовый планшет Huawei Honor Tablet умеет совершать звонки

29 сентября 2014

Huawei выпустила ультракомпактный MediaPad X1 7.0 и мультимедийный MediaPad M1 8.0 в России

16 мая 2014

Huawei представила обновленный планшет MediaPad 10 Link+ 3G

21 марта 2014

Lenovo представила ультратонкий перевертыш Yoga A12 на базе Android

6 февраля

MWC 2014: Huawei представила доступные смартфон Ascend G6 и планшет MediaPad M1 со скоростным LTE Cat 4

23 февраля 2014

MWC 2014: Huawei представила легкий 7-дюймовый планшет MediaPad X1 с функцией телефона

23 февраля 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Archos создаст планшеты Kodak для Европы
За 7-дюймовый ноутбук GPD Pocket на Windows 10 или Ubuntu просят $399
Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen показался на рендере

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 101
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83