Китайцы показали 8-дюймовый Huawei MediaPad T3

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый планшет Huawei под маркировкой KOB-L09, который пока не был представлен официально.





Предположительно, речь идет о планшете Huawei MediaPad T3, выход которого ожидается в ближайшее время. По данным с сайта TENAA, планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 800 пикселей, камерами на 5 Мп и 2 Мп. Аппаратной основной стал четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц (модель не уточняется), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 4650 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 211,1 х 124,7 х 7,95 мм, а вес — 350 граммов. Судя по снимкам, планшет получил металлический корпус. Его дебют ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.