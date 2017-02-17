Microsoft Surface Pro 5 засветился в сети

В сети появилось первое подтверждение существования Microsoft Surface Pro 5, следующего поколения гибридного планшета Surface Pro от Microsoft. Устройство с таким названием упоминается в профиле LinkedIn сотрудника компании, в описании направлений разработок команды, в которой он состоял. Интересную улику заметил пользователь под ником WalkingCat в Twitter.





Согласно более ранним утечкам, Microsoft Surface Pro 5 получит дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Он основан на процессорах Intel Kaby Lake и накопителе объемом до 512 ГБ. Время автономной работы вырастет. Также изменится перо Surface Pen, в том числе аккумулятор станет встроенным и сможет подзаряжаться беспроводным способом. Отдельно отмечается порт USB Type-C/Thunderbolt 3. Программной платформой станет Windows 10 с обновлением Redstone 3.

Анонс Microsoft Surface Pro 5 ожидается в первом квартале 2017 года.