Apple представит новые iPad Pro и iPhone в марте

Компания Apple проведет пресс-мероприятие в марте, на котором представит новую линейку планшетов iPad Pro и другие продукты. Об этом сообщил японский ресурс Mac Otakara.





Из планшетов ожидаются обновленные, 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro 2, а также новый 7,9-дюймовый и безрамочный 10,5-дюймовый iPad Pro. Поставки безрамочного 10,5-дюймового iPad Pro ожидаются в мае 2017 года, а остальных моделей — уже в марте.

Помимо обновления линейки планшетов, на мартовском мероприятии ожидаются версия iPhone SE с новой опцией встроенной памяти, 128 ГБ, в дополнение к существующим 16-ГБ и 64-ГБ вариантам, а также красная вариация iPhone 7 и iPhone 7 Plus.