Samsung готовит Galaxy Book на базе Windows

Компания Samsung готовит к выпуску новый планшет под названием Galaxy Book, работающий под управлением операционной системы Windows 10. На это намекает приложение Book Settings, выпущенное Samsung в Windows Store в выходные. Улику заметил профильный портал MSPoweruser.





По одной из версий, планшет Samsung Galaxy Book станет наследником Galaxy TabPro. Приложение предоставляет дополнительные настройки для стилуса, AMOLED-дисплея, возможность установить разблокировку рисунком, как у Android, а также опцию продления времени автономной работы.

Как ожидается, Samsung представит новый планшет на мероприятии 26 февраля, к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.