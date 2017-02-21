Геймерский ноутбук Acer Aspire VX 15 вышел в России

Компания Acer начала продажи в России своего относительно недорогого игрового ноутбука Aspire VX 15 (модельный номер VX5-591G). Напомним, он был представлен на январской выставке CES 2017.

Обычно найти геймерский ноутбук дешевле тысячи долларов не так уж и легко, при этом стартовая цена на Aspire VX 15 составляет 799 долларов США (для США). В России стартовая цена на Acer Aspire VX 15 69 990 рублей.

Aspire VX 15 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). В основе лежат процессоры Intel Core i5-7300HQ или Core i7-7700HQ седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), новая графика NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ, до 512 ГБ на твердотельном накопителе и 1 ТБ на винчестере.

Предусмотрены порты USB 3.1, два USB 3.0 и USB 2.0, SD-кардридер и HDMI. Вес ноутбука составляет 2,5 кг, а толщина — 28,9 мм.

Источник
Acer
Теги
Россия ноутбук ACER Acer Aspire VX 15

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