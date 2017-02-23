Пользователи новых MacBook Pro жалуются на проблемы с клавиатурой

Пользователи ноутбуков MacBook Pro, представленных Apple в конце 2016 года, жалуются на проблемы с клавиатурой. В новых ноутбуках используются клавиши со вторым поколением механизма «бабочка». Изначально механизм «бабочка» появился в ультратонком MacBook, а дальнейшее его развитие нашло воплощение в MacBook Pro.


Теперь все больше пользователей начало сообщать о разнообразных проблемах с клавиатурой, включая странные высокие звуки, издаваемые клавишами при нажатии, отсутствие реакции на нажатие или, наоборот, чрезмерную реакцию, как при залипании кнопок.

Судя по всему, большинство жалоб исходит от пользователей 15-дюймовых MacBook Pro с тачбаром, но также встречаются проблемы и у 13-дюймовых моделей, как с тачбаром, так и без.

Источник
MacRumors
Теги
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