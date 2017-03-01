Porsche Design выпускает премиальный ноутбук-перевертыш Book One

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Porsche Design, германский производитель аксессуаров класса люкс, представила ноутбук Porsche Design Book One на базе Windows 10 Pro.





Он выполнен в форм-факторе перевертыша, поддерживая несколько режимов работы с откидывающимся на 360 градусов дисплеем. Клавиатура получила подсветку. Корпус выполнен из алюминия. Предусмотрена 5-Мп камера с инфракрасным сенсором для идентификации пользователя с функцией Windows Hello. Поддерживается работа с цифровым стилусом, который крепится на магнитах к правой стороне устройства.

Porsche Design Book One оснащается 13,3-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Quad HD+ (3200 x 1800 пикселей), базируется на процессоре Intel Core i7-7500U седьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Предусмотрены два порта USB Type-C и два полноразмерных порта USB 3.0, а также USB 3.1 Type-C/Thunderbolt 3.

Продажи Porsche Design Book One в Германии начнутся в апреле 2017 года по цене 2795 евро и в США по цене 2495 долларов.

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