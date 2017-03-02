Google решила отказаться от выпуска ноутбуков Pixel

Компания Google, как известно, выпускает под брендом Pixel не только смартфоны, но и свои Chromebook'и. Что же, от Chromebook Pixel гигант решил отказаться. На вопрос журналистов на выставке MWC 2017 о планах по поводу будущего ноутбуков Pixel, Рик Остерлох (Rick Osterloh) из Google ответил, что никаких планов нет вообще.

И это еще не всё — существующие модели также перестают продаваться в Google Store. Бренд Pixel отныне используется только для смартфонов. Впрочем, Остерлох также поспешил заверить, что о конце Chrome OS говорить пока преждевременно.

Вероятно, что основной причиной отказа от Chromebook Pixel является слишком высокая цена, которая отпугнула пользователей от устройства.  

Источник
GSMArena
Теги
ноутбук Google Chromebook Pixel

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