Слухи о смерти хромбуков Pixel от Google преувеличены

Как оказалось, слухи о смерти собственных хромбуков Chromebook Pixel от компании Google оказались несколько преувеличены. С пояснением выступил Рик Остерло (Rick Osterloh), вице-президент Google по аппаратному направлению.


Через собственный Twitter-аккаунт он сообщил, что собственные хромбуки Google не "мертвы". Они продолжат свое существование, просто на данный момент у компании нет планов, которыми она могла бы поделиться с общественностью.

Напомним, сообщения о прекращении выпуска хромбуков Pixel появились после данного Риком Остерло комментария на выставке MWC 2017, который журналисты трактовали как отсутсвие планов по выпуску вообще.

Источник
Rick Osterloh
Теги
ноутбук Google CHROME OS хромбук CHROMEBOOK Pixel Chromebook Pixel

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