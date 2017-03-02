Слухи о смерти хромбуков Pixel от Google преувеличены

Как оказалось, слухи о смерти собственных хромбуков Chromebook Pixel от компании Google оказались несколько преувеличены. С пояснением выступил Рик Остерло (Rick Osterloh), вице-президент Google по аппаратному направлению.





Через собственный Twitter-аккаунт он сообщил, что собственные хромбуки Google не "мертвы". Они продолжат свое существование, просто на данный момент у компании нет планов, которыми она могла бы поделиться с общественностью.

Напомним, сообщения о прекращении выпуска хромбуков Pixel появились после данного Риком Остерло комментария на выставке MWC 2017, который журналисты трактовали как отсутсвие планов по выпуску вообще.