HP выпускает защищенный перевертыш Chromebook x360 11 G1 Education Edition

В след за Acer и Asus, компания HP собирается выпустить свой трансформируемый многорежимный хромбук для образовательного рынка. Им стал HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition. Об этом сообщила компания Google в заметке в официальном блоге.





Ноутбук HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition на основе Chrome OS получил сенсорный дисплей, откидывающийся на 360 градусов, и опциональную поддержку стилуса.

На данный момент особых подробностей об устройстве не сообщают. Google лишь дополнительно упоминает тыльную камеру, порт USB Type-C, поддержку приложений Android и срок выпуска — середина апреля. Исходя из названия, можно предположить 11,6-дюймовый дисплей.