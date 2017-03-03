HP выпускает защищенный перевертыш Chromebook x360 11 G1 Education Edition

В след за Acer и Asus, компания HP собирается выпустить свой трансформируемый многорежимный хромбук для образовательного рынка. Им стал HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition. Об этом сообщила компания Google в заметке в официальном блоге.


Ноутбук HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition на основе Chrome OS получил сенсорный дисплей, откидывающийся на 360 градусов, и опциональную поддержку стилуса.

На данный момент особых подробностей об устройстве не сообщают. Google лишь дополнительно упоминает тыльную камеру, порт USB Type-C, поддержку приложений Android и срок выпуска — середина апреля. Исходя из названия, можно предположить 11,6-дюймовый дисплей.

Источник
HP
Теги
ноутбук HP CHROME OS хромбук

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