Apple покажет новинки на следующей неделе

Компания Apple может анонсировать новые продукты на следующей неделе. Об этом сообщил профильный ресурс MacRumors со ссылкой на "заслуживающего доверия" аналитика цепочки поставок, который пожелал остаться анонимным.


По данным источника, анонс состоится на неделе между понедельником, 20 марта, и пятницей, 24 марта 2017 года. При этом сама Apple пока не разослала журналистам приглашения на мероприятие.

На событии ожидается обновлении линейки планшетов Apple — анонс полностью нового 10,5-дюймового iPad Pro, обновленные 12,9- и 9,7-дюймовые модели, а также апдейт для 7,9-дюймового iPad mini.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина станет немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя почти исчезнет.

Источник
MacRumors
Теги
планшет Apple iPad iPad Pro

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