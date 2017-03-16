Прототип 7-дюймового ноутбука GPD Pocket показан на видео

Компания GPD продемонстрировал на видео работу прототипа первой стадии своего миниатюрного ноутбука GPD Pocket. Напомним, в феврале GPD запустила кампанию по сбору средств на Indiegogo, в результате было собрано более 2 миллионов долларов США, что в десять раз больше необходимых для реализации проекта 200 тысяч.



На видео показан ранний прототип с операционной системой Windows 10, разработка еще не завершена, но уже работают дисплей, тачпад, клавиатура, устройство справляется с обработкой 3D-графики.


Сама компания позиционирует гаджет не как "ноутбук", а как UMPC. Если кто помнит, это категория ультрамобильных компьютеров, ввести и популяризовать которую пыталась Intel в 2006-208 годах.

GPD Pocket оснащается 7-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3. Он базируется на процессоре Intel Atom x7-Z8700 Cherry Trail , 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе. Размеры составляют 180 х 106 х 18,5 мм, а вес — 480 граммов. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы.

Цена на Indiegogo составляет 399 долларов, планируемая розничная цена — 599 долларов. Причем за эту цену можно заказать GPD Pocket на базе Windows 10 или Ubuntu 16.04 Linux, обе версии стоят одинаково. Поставки планируются начать в июне 2017 года.

Источник
GPD Pocket
Теги
ноутбук WINDOWS Windows 10 UBUNTU UMPC GPD Pocket

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

CES 2017: Lenovo представила игровые ноутбуки Legion

3 января

CES 2017: Ноутбук-перевертыш Lenovo ThinkPad Yoga 370 поддерживает Thunderbolt 3

28 декабря 2016

CES 2017: Обновленный Lenovo ThinkPad X1 Carbon похудел и дольше работает

3 января

CES 2017: Прочный бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X270 обещает 20 часов автономной работы

28 декабря 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Apple представит 9,7-дюймовый iPad Pro 2 на следующей неделе
Планшет Samsung Galaxy Tab S3 оценен в $600 в США
Apple представит 10,5-дюймовый iPad Pro в начале апреля

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 67