Планшет Samsung Galaxy Tab S3 выходит в продажу 24 марта

Компания Samsung Electronics начнет продажи планшета Galaxy Tab S3 с 24 марта 2017 года. В этот день он появится на полках розничных магазинов в США. Цена составит $599,99 за версию только с Wi-Fi. Как ожидается, в других странах он станет доступен тоже 24 марта или немного позднее.





Напомним, Samsung представила Galaxy Tab S3 на недавней выставке MWC 2017. Samsung Galaxy Tab S3 представляет собой стильный планшет с поддержкой обновленного стилуса S Pen. В стилусе используется наконечник диаметром 0,7мм и увеличена чувствительность нажатия. Кроме того, реализована поддержка таких функций как Screen Off Memo для создания быстрых заметок, PDF Annotation для удобного редактирования PDF-файлов и инструментов Advanced Drawing для профессионального рисования.

Планшет оснащается 9,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QXGA (2048 х 1536 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки Fast Charging. Это дает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Отдельно стоит отметить четыре динамика, сертифициорованные AKG by Harman. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, опционально LTE, есть сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 237,3 x 169,0 x 6,0 мм, а вес — 429 граммов для модели только с Wi-Fi и 434 грамма для модели с LTE.