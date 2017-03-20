Новый планшет ASUS засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета ASUS. Судя по приведенным параметрам, планшет относится к хорошему среднему уровню.


Он оснащается 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2048 x 1536 пикселей, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT8173, почему-то названный двенадцатиядерным, 4 ГБ оперативной и 65 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Пока неясно, когда состоится выход планшета в продажу.

Источник
GFXBench
Теги
ANDROID планшет ASUS

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