Lenovo выпускает перевертыши Yoga 720-15 и Yoga 720-13 в России

Компания Lenovo сообщила о скором начале продаж в России ноутбуков-перевертышей Yoga 720-15 и Yoga 720-13. Они заключены в металлический корпус и получили сканеры отпечатков пальцев. Интересно, что они позиционируются производителем как концептуальные игровые ноутбуки-трансформеры.


Lenovo Yoga 720-15 представляет собой 15,5-дюймовый ноутбук с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) или Full HD (1920 х 1080 пикселей). Он оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения, графикой до NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на PCIe SSD.


Lenovo Yoga 720-13 получил 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) или Full HD (1920 х 1080 пикселей), оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения, интегрированной графикой, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на PCIe SSD.

Ноутбуки поступят в продажу в апреле 2017 года по цене от 70 000 рублей для Lenovo Yoga 720-15 и от 80 000 рублей для Lenovo Yoga 720-13.

Источник
Lenovo
Теги
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