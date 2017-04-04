Рассекречены цены на планшет Huawei MediaPad T3

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробности о планшетах серии Huawei MediaPad T3, а также MediaPad M3 Lite.





По его словам, Huawei вскоре выпустит четыре модели Android-планшетов. В частности, Huawei MediaPad T3 будет выпущен в трех вариациях.





7-дюймовый Huawei MediaPad T3 с 8 ГБ флеш-памяти и поддержкой Wi-Fi обойдется в 129 евро. 8-дюймовый Huawei MediaPad T3 с Wi-Fi, 2ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти — в 219 евро, а версия с LTE — в 239 евро. 10-дюймовый Huawei MediaPad T3 с Wi-Fi, 2ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти — в 229 евро, а версия с LTE — в 279 евро.

10-дюймовый Huawei MediaPad M3 Lite получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, версия с Wi-Fi оценена в 329 евро, версия с LTE — в 279 евро.