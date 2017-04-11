Объявлена российскся цена 15-дюймового планшета Archos 156 Oxygen

Европейский производитель Archos сообщил о скором начале продаж планшета Archos 156 Oxygen в России. Модель обладает огромным дисплеем и подходит больше для домашнего использования.





Archos 156 Oxygen оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 2-мегапиксельной фронтальной камерой и откидной подставкой для установки планшета на стол или другую горизонтальную поверхность. Аккумулятор обладет емкостью 10 000 мАч.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8163 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD емкостью до 32 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Рекомендованная розничная цена планшета Archos 156 Oxygen составляет 17 499 рублей.