Объявлена российскся цена 15-дюймового планшета Archos 156 Oxygen

Европейский производитель Archos сообщил о скором начале продаж планшета Archos 156 Oxygen в России. Модель обладает огромным дисплеем и подходит больше для домашнего использования.


Archos 156 Oxygen оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 2-мегапиксельной фронтальной камерой и откидной подставкой для установки планшета на стол или другую горизонтальную поверхность. Аккумулятор обладет емкостью 10 000 мАч.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8163 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD емкостью до 32 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Рекомендованная розничная цена планшета Archos 156 Oxygen составляет 17 499 рублей.

Источник
Archos
Теги
ANDROID планшет Россия моноблок ARCHOS

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