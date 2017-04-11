Huawei готовит три новых MateBook

В сети появились подробности о трех готовящихся к выпуску моделях серии Huawei MateBook. Информацией поделились известные своей осведомленность источники Эван Бласс (Evan Blass) и Роланд Квандт (Roland Quandt).







Итак, модель MateBook E под кодовым названием Bell выглядит как обновленный гибридный MateBook первого поколения. Он базируется на процессоре Intel Core M Cherry Trail и 4 ГБ оперативной памяти.





MateBook D под кодовым названием Watt больше похож на ноутбук-перевертыш вроде Lenovo Yoga или Flex, он оснащается 12,5-дюймовым дисплеем, портом USB Type-C и парой полноразмерных USB.





MateBook X под кодовым названием Pascal похож на обычный ноутбук, но клавиатура у него отсоединяемая. Модель оснащается 15-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Windows 10.