Huawei готовит три новых MateBook

В сети появились подробности о трех готовящихся к выпуску моделях серии Huawei MateBook. Информацией поделились известные своей осведомленность источники Эван Бласс (Evan Blass) и Роланд Квандт (Roland Quandt).



Итак, модель MateBook E под кодовым названием Bell выглядит как обновленный гибридный MateBook первого поколения. Он базируется на процессоре Intel Core M Cherry Trail и 4 ГБ оперативной памяти.


MateBook D под кодовым названием Watt больше похож на ноутбук-перевертыш вроде Lenovo Yoga или Flex, он оснащается 12,5-дюймовым дисплеем, портом USB Type-C и парой полноразмерных USB.


MateBook X под кодовым названием Pascal похож на обычный ноутбук, но клавиатура у него отсоединяемая. Модель оснащается 15-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Windows 10.

Источник
Evan Blass
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