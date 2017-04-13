HP обновила серию ноутбуков-перевертышей Pavilion x360

Компания HP представила обновление серии нотбуков-перевертышей Pavilion x360. В нее вошли модели диагональю 11,6, 14 и 15,6 дюйма. Они немного тоньше и легче прошлогодних.


Младшая модель 11-дюймового HP Pavilion x360 стартует по цене всего от $399 (в США). За эту цену пользователь получит ноутбук на базе процессора Intel Pentium N4200, 4 ГБ оперативной памяти и винчестера объемом 500 ГБ. Причем все новые HP Pavilion x360 поддерживают как сенсорный ввод пальцами, так и цифровым пером, который поставляется в комплекте.


Конфигурации включают процессоры Intel Pentium, Core i3, i5 и i7, графику интегрированную или дискретную AMD Radeon, Nvidia GeForce, накопитель до 512 SSD. 11-дюймовый ноутбук не предусматривает опций с дискретной графикой и разрешением Full HD, а также порта USB Type-C. У 14- и 15,6-дюймовых моделей все это есть. Время автономно работы может достигать 12 часов.

Источник
liliputing
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ноутбук HP HP Pavilion x360

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