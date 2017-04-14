HP обновила серию ноутбуков Pavilion

Компания HP представила обновление серии ноутбуков Pavilion 2017 года. В нее вошли модели диагональю 14, 15,6 и 17 дюймов. Они получили обновленный дизайн и лишились заметного зазора между крышкой и базой, присутствующего в прошлогодних моделях благодаря изогнутому шарниру.


Конфигурации HP Pavilion предусматривают процессоры Intel Celeron и Core i3, i5 с i7, а также AMD E2 или AMD A10, до 1 ТБ на винчестере с опциональным SSD до 512 ГБ. Опции графики включают Nvidia GeForce 940MX т AMD Radeon, дисплея — HD и Full HD, предусмотрена и ИК-камера для идентификации по лицу Windows Hello. Все ноутбуки имеют порт USB Type-C, а также пару USB 3.1, HDMI и слот для карточек памяти. Время автономной работы может достигать 10 часов.


Цена стартует от 600 долларов для HP Pavilion 15, от 700 долларов для HP Pavilion 14 и от 630 долларов для HP Pavilion 17.

Источник
liliputing
Теги
ноутбук HP HP Pavilion 15

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