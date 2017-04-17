Объявлена российская цена ноутбуков HP Pavilion 2017 года

Российское подразделение HP сообщило подробности выпуска в России обновленной серии ноутбуков Pavilion. Напомним, линейка Pavilion 2017 года была представлена на прошлой неделе.





В нее вошли модели диагональю 14, 15,6 и 17 дюймов. Они получили обновленный дизайн и лишились заметного зазора между крышкой и базой, присутствующего в прошлогодних моделях благодаря изогнутому шарниру. В корпусе используется такой материал, как 3D-металл, имеется порт USB Type-C.

Конфигурации HP Pavilion предусматривают процессоры Intel Celeron и Core i3, i5 с i7, а также AMD E2 или AMD A10, до 1 ТБ на винчестере с опциональным SSD до 512 ГБ. Опции графики включают Nvidia GeForce 940MX т AMD Radeon, дисплея — HD и Full HD, предусмотрена и ИК-камера для идентификации по лицу Windows Hello. Все ноутбуки имеют порт USB Type-C, а также пару USB 3.1, HDMI и слот для карточек памяти. Время автономной работы может достигать 10 часов.

14-дюймовый HP Pavilion 14 поступит в продажу в России по рекомендованной цене от 35990 рублей, 15-дюймовый HP Pavilion 15 с процессором Intel Core седьмого поколения — от 42990 рублей, а HP Pavilion 15 с процессором AMD — от 39990 рублей. Относительно 17-дюймовой модели HP пока ничего не сообщила.