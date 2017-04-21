HP представила новые мобильные рабочие станции ZBook

Компания HP представила четыре новые модели мощных ноутбуков ZBook, позиционируемых как мобильные рабочие станции. Ноутбуки HP Zbook 15 и ZBook 17 поддерживают процессоры вплоть до Intel Xeon и графику NVIDIA Quadro.


14-дюймовый ZBook 14u G4 более компактный, но менее производительный ноутбук, оснащается процессорами Intel Kaby Lake от Core i5-7200U до Core i7-7600U и графикой AMD FirePro W4190M, до 32 ГБ оперативной памяти. Разрешение дисплея составляет 1366 x 768 или 1920 x 1080 пикселей.


15,5-дюймовый HP ZBook Studio G4 толщиной 18 мм подается как ноутбук премиум-уровня. Он поддерживает процессоры от Intel Core i5-7300HQ до Xeon E3-1535m v6, а также графику NVIDIA Quadro M1200, до 32 ГБ оперативной памяти. Разрешение дисплея составляет 1920 x 1080 или 3840 x 2160 пикселей, предусмотрены различные опции твердотельных накопителей, включая опцию PCIe.

Цены на HP ZBook 17 стартуют от $1519, HP Zbook 15 — $1419, HP ZBook Studio — от $1399. Сроки выпуска и цена HP ZBook 14u G4 будут объявлены летом 2017 года.

Источник
HP
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