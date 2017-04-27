Acer представила тонкий игровой ноутбук Predator Triton 700

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила игровой ноутбук Predator Triton 700. Он преподносится производителем как ультратонкая и ультрамощная модель, предназначенная для игр на выезде.





15,6-дюймовый ноутбук имеет толщину 18,9 мм и весит 2,6 кг. При этом в основе Acer Predator Triton 700 получил систему охлаждения с двумя 3D-вентиляторами AeroBlade, процессоры Intel Core серии HQ седьмого поколения, графику NVIDIA GeForce серии GTX 10, до 32 ГБ оперативной памяти, два накопителя NVMe PCIe SSD в массиве RAID 0.





Дисплей обладает разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Клавиатура с цифровым блоком у ноутбука механическая и обладает настраиваемой RGB-подсветкой. Тачпад расположен над клавиатурой и закрыт стеклом Gorilla Glass. Порты включают Thunderbolt 3, два USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 и DisplayPort , а также гигабитный Ethernet.

В Европе Acer Predator Triton 700 появится только в августе 2017 года по цене 3399 евро. В России он появится в третьем квартале 2017 года по рекомендованной цене от 149 990 рублей.