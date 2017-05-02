Microsoft представила ноутбук Surface

Как и ожидалось, компания Microsoft представила сегодня на пресс-мероприятии в Нью-Йорке ноутбук в серии Surface. Ноутбук так и называется — Microsoft Surface Laptop. Он работает под управлением новой вариации ОС Windows 10 S, чей анонс тоже состоялся сегодня.





Как и ожидалось, компания Microsoft представила сегодня на пресс-мероприятии в Нью-Йорке ноутбук в серии Surface. Ноутбук так и назвается — Microsoft Surface Laptop. Он работает под управлением новой вариации ОС Windows 10 S, чей анонс тоже состоялся сегодня.





Microsoft Surface оснащается 13,5-дюймовым дисплеем PixelSense с 3,4 млн пикселей (2256 x 1504 пикселей, 201 точек на дюйм). Вес составляет около 1,25 кг, а толщина — 14,47 мм сзади и 9,9 мм спереди.





Аппаратной основой стали процессоры Intel Core i5 и Core i7, от 4 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти, от 128 ГБ до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe Время автономной работы достигает 14,5 часа.





Microsoft Surface Laptop предлагается в четырех цветовых вариантах — бордовый, золотистый, голубой и серый. Во внутренней части ноутбука используется ткань алькантара, испанская шерсть. В результате, клавиатура не холодит даже при использовании в холодных условиях. Кстати, клавиатура у ноутбука с подсветкой.

Цена на Microsoft Surface Laptop стартует от $999. Прием предварительных заказов в США начался. Стар продаж назначен на 15 июня 2017 года.