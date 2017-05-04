Toshiba выпускает килограммовый ноутбук Portege X30

Компания Toshiba представила портативный ноутбук Portege X30. Это легкая и довольно тонкая 13,3-дюймовая модель в корпусе из магниевого сплава. Вес составляет 1,04 кг, а толщина — 16 мм.


При этом ноутбук довольно мощный. Он базируется на процессорах вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Поддерживается технология Intel vPro и предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Из портов есть пара USB 3.1 Type-C, один USB 3.0, слот microSD, HDMI и Thunderbolt 3.


Версия с дисплеем Full HD, Core i7-7600U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на SSD обойдется примерно $1570. Модель с процессором Core i5-7300U предлагается за $1450, а топовая версия с Core i7-7600U,16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ на SSD обойдется в $1900.

Источник
Toshiba
Теги
ноутбук TOSHIBA

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