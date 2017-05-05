Продажи планшетов продолжают падать под предводительством Apple

Аналитическая компания IDC опубликовала отчет по состоянию международного рынка планшетов за первый квартал 2017 года. По статистики, приводимой аналитиками, продажи планшетов в мире продолжают падать.





Так, за отчетный период было продано 36,2 млн планшетов, что на 8,5% меньше результатов в первом квартале 2016 года. Таким образом, сокращение относительно аналогичного периода прошлого года продолжается уже десятый квартал подряд, хотя и несколько замедлилось, перейдя от двузначных показателей к однозначным.

Компания Apple продолжает занимать первое место по продажам со своим iPad, но из всей пятерки лидеров она показала самый внушительный спад — на 13%, причем снижение продолжается 13 кварталов подряд. Поставки iPad составили 8,9 млн, что дало долю рынка в 24,6%. При этом находящаяся на третьем месте компания Huawei единственная из пятерки лидеров сумела нарастить продажи, причем сразу на 31,7%, продав 2,7 млн планшетов.