Microsoft приглашает на анонс Surface 23 мая

Компания Microsoft объявила дату и место проведения еще одного своего пресс-мероприятия. Оно состоится 23 мая в Шанхае. При этом Панос Панай (Panos Panay), вице-президент Microsoft по гаджетам и устройствам, намекнул в соцсетях, что анонс будет связан с линейкой Surface.





Отметим, что буквально на днях Microsoft представила новую ОС Windows 10 S для нужд образования и ноутбук Surface Laptop. А с 10 мая по 12 мая в Сиэтле пройдет конференция для разработчиков Microsoft Build 2017. Таким образом, Microsoft за месяц проведет три крупных мероприятия.

На событии в Шанхае можно ожидать анонс гибридного планшета Surface Pro 5 на базе процессоров Kaby Lake. Еще одна опция — новые устройства виртуальной реальности.