Росстандарт и Panasonic отзывают аккумуляторы планшетов Toughpad

Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) согласовал с компанией Panasonic программу по отзыву аккумуляторов планшетов компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Отзыву подлежат аккумуляторные батареи марки Panasonic, реализованные с мая 2013 года по январь 2017 года. Программа охватывает планшеты Panasonic Toughpad FZ-G1,оснащенные аккумуляторами с модельными номерами FZ-VZSU84U и FZ-VZSU97U. Всего затронуто 1 199 штук аккумуляторов.





Panasonic обнаружила проблемы безопасности при определенных режимах работы. А именно — при определенных сценариях использования планшетов имеется опасность возгорания батареи.

В качестве временой меры, компания рекомендует пользователям таких планшетов с этими аккумуляторами во избежании проблем вытащить батарею из планшета и использовать его только с питанием от сети. Если же планшет нельзя использовать без аккумулятора, то стоит установить BIOS-утилиту (ссылка на загрузку). Она снизит уровень заряда до 80%, но позволит безопасно использовать планшет до установления причин возникновения проблемы безопасности и способа устранения.