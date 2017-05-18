Lenovo представила недорогой перевертыш Flex 5

Компания Lenovo представила ноутбук-перевертыш Flex 5. Это относительно недорогая модель. Она предлагается в 14-дюймовом и 15-дюймовом вариантах. Ноутбук имеет откидывающийся на 360 градусов дисплей и может работать в нескольких режимах.





Lenovo Flex 5 базируется на процессорах Intel Core седьмого поколения, графике NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельном накопителе на 512 ГБ с интерфейсом PCIe или винчестером на 1 ТБ. Разрешение IPS-дисплея в 14-дюймовой версии включает опции до Full HD (1920 х 1080 пикселей), а 15,5-дюймовой — до 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).





Опционально предусмотрена поддержка пера и сканер отпечатков пальцев, порты представлены двумя USB 3.0, USB Type-C, HDMI, 4-в-1 кардридером. 14-дюймовый Lenovo Flex 5 стоит от 720 долларов США, 15-дюймовый — от 830 долларов США.