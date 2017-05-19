Стартовали продажи Huawei MediaPad T3 7.0

В апреле компания Huawei представила линейку планшетов MediaPad T3, а теперь продажи младшей версии стартовали в США. Планшет Huawei MediaPad T3 7.0 стал доступен Walmart всего за 89 долларов США.





Huawei MediaPad T3 7.0 получил 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024 x 600 пикселей, камерами на 2 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8127, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой EMUI 4.1. Версии с поддержкой LTE не предусмотрено.