HP обновила ноутбуки Envy 13 и 17

Компания HP представила обновленные ноутбуки Envy 13 и 17. Они заключены в металлический корпус, опциональный интегрированный в тачпадсканер отпечатков пальцев, четыре динамика Bang & Olufsen с дискретными усилителями.





Они работают на базе новых процессоров Intel Core-i3, Core-i5 и Core-i7, до 16 ГБ оперативной памяти. 13-дюймовая модель стала компактнее и легче. Она поддерживает разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей).





17-дюймовая модель отличается встроенным оптическим приводом, опциональной графикой NVIDIA и разрешением вплоть до 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).





HP Envy 13 и 17 поступят в продажу по в июне по цене от $1049,99 и $999,99. В России они появятся в июле по цене от 54990 рублей и 67990 рублей, соответственно.