HP обновила ноутбуки Envy 13 и 17

Компания HP представила обновленные ноутбуки Envy 13 и 17. Они заключены в металлический корпус, опциональный интегрированный в тачпадсканер отпечатков пальцев, четыре динамика Bang & Olufsen с дискретными усилителями.


Они работают на базе новых процессоров Intel Core-i3, Core-i5 и Core-i7, до 16 ГБ оперативной памяти. 13-дюймовая модель стала компактнее и легче. Она поддерживает разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей).


17-дюймовая модель отличается встроенным оптическим приводом, опциональной графикой NVIDIA и разрешением вплоть до 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).


HP Envy 13 и 17 поступят в продажу по в июне по цене от $1049,99 и $999,99. В России они появятся в июле по цене от 54990 рублей и 67990 рублей, соответственно.

Источник
HP
Теги
ноутбук WINDOWS HP HP ENVY 13 HP ENVY 17

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