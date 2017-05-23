Huawei представила планшеты Honor Play Tab 2

Компания Huawei представила два планшета Honor Play Tab 2. Модели относятся к начальному уровню и оснащаются дисплеями диагональю 8 и 9,6 дюйма.


Оба планшета получили разрешение 1280 х 800 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, камеры на 2 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 4800 мАч. Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Обе могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Предусмотрена опция с LTE, включая голосовые звонки и две SIM-карты.


Цена на Huawei Honor Play Tab 2 стартует от 115 долларов, самая дорогая модель обойдется в 220 долларов.

Источник
Huawei
Теги
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