MSI выпустила ноутбук для фанатов World of Tanks

Компании MSI и Wargaming представили специальный «танковый» ноутбук для поклонников игры World of Tank. За основу взят игровой 15,6-дюймовый ноутбук MSI GP62M.


Версия MSI GP62M World of Tanks Edition выполнена в стиле советского танка ИС-2, также на корпус нанесена фирменная символика «World of Tanks». Модель поступит в продажу в июне 2017 года в нескольких конфигурациях.


В качестве бонуса к игровому ноутбуку покупатели получат танк ИС-2, 2000 золота и 60 дней премиум-аккаунта в игре «World of Tanks». Цены на MSI GP62 Special Edition появится ближе к старту продаж.

Источник
MSI
Теги
ноутбук игра MSI World of Tanks

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