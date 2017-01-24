5 самых дорогих планшетов

Ни для кого не секрет, что цены на планшеты даже в наше кризисное время начинается всего с пары тысяч рублей. Но где они заканчиваются? Мы расскажем вам о самых дорогих планшетах, которые можно купить в обычном магазине.

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5 место: Huawei Matebook

На пятом месте планшет Huawei, причём не на привычной для продукции этой компании платформе Android, а впервые на Windows. По всем параметрам видно, что Huawei выложилась на все сто: планшет выглядит чрезвычайно стильно, одновременно с этим он напичкан мощными комплектующими. Конфигурация за 95 тысяч рублей обладает экономичным процессором Intel Core M3, 4 ГБ оперативной памяти и хранит данные на SSD объёмом 256 ГБ.



Huawei Matebook

Девайс очень тонкий, однако в карман не поместится — диагональ экрана составляет 12 дюймов. Почти как у среднего ультрабука. Дисплей имеет высокое разрешение — 2160х1440 пикселей. Весит Huawei Matebook (обзор) всего 640 грамм.

4 место: HP Elite x2 1012

HP Elite x2 1012 стоит уже заметно дороже — 152 тысячи рублей. У него есть удобная откидная подставка, встроенная в корпус. Конечно, не поэтому он стоит как крыло от боинга, а в основном из-за малых габаритов и очень ёмкого твердотельного накопителя — его объём составляет 512 ГБ. Оперативной памяти 8 ГБ, а вот разрешение его 12-дюймового дисплея вполне типичное — 1920х1080 пикселей. HP Elite x2 очень удобно брать с собой, а благодаря достаточно мощной начинке он заменит вам ультрабук и, нередко, и рабочий компьютер.



HP Elite x2 1012

3 место: Microsoft Surface Pro 4 i7

Следующий по стоимости — планшет от самой Microsoft. Несмотря на стоимость в 169 тысяч рублей, он всё еще не умеет варить борщ или хотя бы делать расслабляющий массаж своему владельцу. И даже выглядит почти как обычный планшет, только покрупнее. Характеристики «железа» для планшета просто запредельные: 16 ГБ оперативной памяти и 1024 ГБ встроенной памяти. Диагональ его дисплея — 12,3 дюйма, но разрешение очень высокое — 2736x1824 пикселей. Весит девайс, облачённый в металлический корпус, всего 786 грамм.



Microsoft Surface Pro 4 i7

2 место: Fujitsu STYLISTIC Q775

Fujitsu STYLISTIC Q775 интересен в первую очередь тем, что внутри у него стоит мощный ультрабучный процессор — Intel Core i7-5600U. Правда этот чип немного несвежий — на дворе уже седьмое поколение Intel Core, а он относится к пятому. Правда, Q775 немного побольше конкурентов, ведь он оснащён 13,3-дюймовым экраном. Да и весит под кило — 990 грамм. Зато у него есть полноценная клавиатура и LTE-модем. Стоимость планшета составляет 179 тысяч рублей.



Fujitsu STYLISTIC Q775

1 место: Panasonic Toughpad FZ-G1

Почётное первое место занимает планшет за 282 тысячи рублей. И он уже прилично отличается от всего того, что было перечислено выше. Он заточен под работу в суровых условиях, то есть имеет особо прочный корпус, защищённый от влаги, пыли и ударов. Но при этом и весит солидно — 1130 грамм. Под экраном можно найти сразу несколько механических клавиш, что удобно, если вы в каких-нибудь толстых рабочих перчатках и не хотите лишний раз снимать их из-за пары «тапов».



Panasonic Toughpad FZ-G1

Внутри установлен «ультрабучный» Intel Core i5-5300U, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на твердотельном накопителе. Диагональ экрана ближе к привычным планшетам — 10,1 дюйма. Разрешение 1920х1080, что для защищенного планшета очень неплохо.