7 недорогих ноутбуков-трансформеров

Они заменяют сразу два гаджета: ноутбук и планшет. Когда-то «трансформеры» были страшно дорогими, но сейчас лаптоп, превращающийся в планшет, можно купить даже за 20 тысяч рублей. Мы выбрали 7 отличных недорогих моделей.

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HP Stream x360 11-aa000ur

Одну из самых доступных моделей предлагает HP. Этот небольшой ноутбук позитивного голубого цвета легко становится планшетом, стоит только раскрыть его на 360 градусов. Диагональ его дисплея всего 11,6 дюйма, поэтому он очень компактный, и его легко брать с собой — весит он всего 1,35 кг. Разрешение экрана составляет скромные 1366х768 точек, но благодаря небольшой диагонали будет вполне сносно смотреться.

Небольшая цена всё же накладывает свои ограничения. Ноутбук обладает всего 2 ГБ оперативной памяти (меньше, чем современные флагманские смартфоны), да и накопитель для хранения информации скромный — всего на 32 ГБ. Поэтому это, скорее, попытка предложить пользователям конкурента хромбукам, нежели полноценный ноутбук. Стоимость лаптопа варьируется в пределах 20 тысяч рублей.



HP Stream x360 11-aa000ur

Acer Aspire R3-131T-C08E

Почти такое же устройство предлагает и Acer. Процессор, объёмы памяти, диагональ и разрешение дисплея, даже цена и цвет корпуса — всё совпадает. Но этот трансформер тяжелее и, в отличие от HP Stream x360 11-aa000ur, поддерживает только предпоследний стандарт Wi-Fi — IEEE 802.11n.



Acer Aspire R3-131T-C08E

ASUS Transformer Book Flip TP200SA

Теми же спецификациями обладает и конкурент от ASUS. Но внешне он заметно отличается. Вместо ярких цветов — спокойный бежевый оттенок с продольными линиями, что придаёт устройству немного солидности. Весит он всего 1,2 кг, но стоит на пару тысяч дороже.



ASUS Transformer Book Flip TP200SA

Lenovo Yoga 300 11

Если вы считаете, что 32 ГБ на накопителе для ноутбука на Windows — этой пустой звук (а оно так и есть), то есть похожие модели с «нормальным» жёстким диском — на 500 ГБ. Правда, больше отличий у Lenovo Yoga 300 11 нет.



Lenovo Yoga 300 11

Dell Inspiron 7347

К сожалению, у перечисленных трансформеров нет других плюсов, кроме одного — низкой цены. Поэтому дальше мы будем говорить об устройствах чуть подороже, но гораздо интереснее. Например, за 35 тысяч рублей можно найти Dell Inspiron 7347 с дисплеем 13,3 дюйма и уже гораздо более резвым процессором — Core i3 4010U. Кроме этого, у него 4 ГБ оперативной памяти, что гораздо больше подходит для Windows 10, и жёсткий диск на 500 ГБ.



Dell Inspiron 7347

HP Pavilion 13-u000ur x360

Если вы готовы потратить на трансформер 50 тысяч рублей, то есть смысл присмотреться к HP Pavilion 13-u000ur x360. К примеру, его 13,3-дюймовый дисплей уже имеет «человеческое» разрешение — 1920х1080 пикселей. А на жёсткий диск помещается до 1 ТБ данных. Но можно выбрать и модификацию с твердотельным накопителем на 128 ГБ.



HP Pavilion 13-u000ur x360

ASUS VivoBook Flip TP501UA

Трансформер-«пятнашку» можно найти, например, за 46 тысяч рублей. Он, правда, будет не так тонок и лёгок, но всё еще останется вполне мобильным. ASUS VivoBook Flip TP501UA весит 2,2 кг, при этом у него есть неплохой процессор i5-6200U, 4 ГБ оперативной памяти и терабайтный жёсткий диск. К тому же он достаточно симпатично выглядит. Но у него есть пара недостатков: Wi-Fi версии IEEE 802.11n и разрешение экрана 1366х768 пикселей (что маловато для 15,6 дюйма).



ASUS VivoBook Flip TP501UA