5 самых первых ноутбуков: на что они были похожи

Первые ноутбуки выглядели совершенно не так, как в наши дни. Сначала это даже не были привычные нам «раскладушки». Производителям потребовался не один год, чтобы прийти к этому практически бессменному форм-фактору. Поэтому первые переносные компьютеры зачастую были причудливыми на вид.

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Osborne 1 (1981 год)

До сих пор идут дебаты на тему того, какой из компьютеров считать первым переносным, или первым ноутбуком. Большинство историков сходятся во мнении, что родоначальник этой ветви компьютерной эволюции — Osborne 1. Производителем была компания Osborne Computer бывшего книгоиздателя Адама Осборна. «Ноутбук» стоил почти $1800 и был скорее похож на контейнер для перевозки с откидной крышкой сверху. И в этой крышке даже умещалась клавиатура. Osborne 1 имел 5-дюймовый дисплей — как большинство современных смартфонов. Только в отличие от них весил 11 кг. Правда, Osborne Computer продержалась на рынке совсем недолго и быстро канула в лету вместе со своим первенцем.



Osborne 1

Epson HX-20 (1982)

В 1982 году на рынок вышел переносной компьютер Epson HX-20. Его отличительной чертой стала не только мобильность — он совмещал в себе еще и принтер. И автономная работа у него была на высоте — до 50 часов без подзарядки. Также он не имел IPS-матрицы с широкими углами обзора и 4К-разрешением, как у современных ультрабуков, а только лишь монохромный дисплей, выводящий одновременно до 4 строчек текста. Всё это удовольствие весило примерно 1,9 кг. Epson HX-20 тоже не был раскладушкой. Это была, скорее, «доска» с клавиатурой и дисплеем лежащими в одной плоскости.



Epson HX-20 Mobile

TRS-80 Model 100 (1983)

В таком же форм-факторе в 1983 году вышел компьютер TRS-80 Model 100. Его монохромный дисплей был способен выводить уже 8 строчек одновременно. Весило устройство тоже примерно 1,4 кг и работало не только от сети, но и от 4 пальчиковых батареек. Причём с ними TRS-80 Model 100 можно было пользоваться до 20 часов. 8-битный процессор Intel 80C85 работал на частоте 2,4 МГц, а оперативной памяти могло быть, в зависимости от конфигурации, вплоть до 32 КБ. Также примечательно, что большая часть операционной системы для TRS-80 Model 100 была написана Биллом Гейтсом.



TRS-80 Model 100

IBM 5155 (1984)

А вот у IBM первый переносной ПК появился только в 1984 году. И у него были свои, причём значительные, достоинства и недостатки. К примеру, инженеры оснастили его большим дисплеем — диагональю 9 дюймов. Но это была не ЖК-панель, а ЭЛТ. Поэтому переносить его нужно было очень аккуратно. Зато такой экран давал гораздо больше возможностей для работы. Однако IBM 5155 не имел аккумулятора, поэтому работал только от сети. И весил он 13 кг.



IBM 5155

Zenith Data Systems Z-171 (1985)

Первым «настоящим» ноутбуком, то есть в форм-факторе привычной нам раскладушки, считается представленный в 1989 году Zenith Data Systems Z-171. Он обладал 10-дюмовым дисплеем, но это была уже не электронно-лучевая трубка, а ЖК-панель. Правда, всё еще монохромная. Ноутбук своим видом напоминал сумку-почтальонку, а его корпус имел специальные отверстия для ремня, который значительно облегчал переноску этого 6-килограммового устройства. За $2700 образца 1985 года вы получали процессор Intel 80C88 с тактовой частотой 4,77 МГц, до 640 килобайт оперативной памяти и современную операционную систему — MS-DOS 2.11.