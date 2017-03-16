Топ-5 планшетов для покупки, которые не придётся менять несколько лет

Сейчас нет смысла каждый год обновлять планшет, но если уж душа просит, то лучше выбрать модель с запасом — на несколько лет. Мы выбрали пять планшетов разного размера на разных операционных системах, которые можно смело купить сегодня и закрыть вопрос надолго.

Apple iPad mini 4

Если вы ищете компактный планшет, то самый лучший выбор в этой категории — 7,9-дюмовый iPad mini 4. Конечно, он не такой навороченный, как iPad Pro, но зато его стоимость намного привлекательнее. Он оснащён отличным экраном с разрешением 1536х2048 пикселей — это Retina, то есть отдельные точки вы не разглядите; работает iPad mini весь день от одной зарядки и весит каких-то 300 грамм. Это идеальный планшет для чтения, онлайн-общения и просмотра видео в дороге — поместится даже в некоторые карманы. Играть на нём не очень удобно, поэтому можно не бояться, что производительности скоро перестанет хватать.

За версию с 64 ГБ и поддержкой сотовых сетей придётся отдать 34 тысячи рублей.



Apple iPad mini 4

Apple iPad Pro 9.7

В случае, если планшет вам нужен не только для чтения и общения в соцсетях, то стоит обратить внимание на Apple iPad Pro 9.7. Это одна из самых мощных моделей на рынке, «Про» работает на процессоре Apple A9X — быстрее только A10, который стоит в iPhone 7. 10-дюймовый экран подходит и для «диванного» использования, и для работы в дороге, а объём встроенной памяти может достигать аж 256 ГБ. Но уже за версию с 128 ГБ и LTE попросят нескромные 51 тысячу рублей.

Почему не iPad Air 2? Потому что Air-у скоро исполнится три года, эта модель давно не обновлялась, и есть сейчас брать планшет на несколько лет, то это должен быть Pro. Кроме производительности, у него в плюсах четыре динамика и поддержка электронного «карандаша» Pencil. Использоваеть его для заметок, может, и не очень-то удобно, а вот новому поколению рисовать больше нравится на экране, а не на бумаге. Учтите, что за карандашик придётся выложить ещё 7500 рублей.



Apple iPad Pro 9.7



ASUS ZenPad 3S 10

Но не Apple единой жив мир планшетов, конечно. Конкуренты тоже предлагают стоящие модели. Хотя вот ASUS ZenPad 3S 10 явно мимикрирует под iPad. Разрешение его 9,7-дюймового весьма яркого экрана точно такое же, что и iPad mini — 1536х2048 пикселей (из-за больше диагонали плотность точек меньше). У него шестиядерный процессор (4 мощных и 2 слабых), 4 ГБ оперативной памяти, слот для SIM-карты. И цена весьма умеренна — 29 тысяч рублей за версию с 64 ГБ памяти.



ASUS ZenPad 3S 10

Google Pixel C

Лучшее из мира Android-планшетов предлагает в том числе компания Google. Среди козырей Google Pixel C: потрясающий 10,2-дюймовый экран с разрешением 2560х1800 пикселей, отличный дизайн и качество изготовления, а также мощная система-на-кристалле Tegra X1. Плюс, новинка работает на самой последней версии Android — 7.0 Nougat. Однако, его цена несколько кусается — 50 тысяч рублей за версию с 64 ГБ памяти.

Samsung Galaxy Tab S3

Этот планшет, который еще совсем недавно был представлен на выставке MWC 2017 в Барселоне, должен скоро появится на полках магазинов. Samsung Galaxy Tab S3 обладает 9,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением как у iPad — 2048х1536 пикселей. Также он имеет 4 ГБ памяти и аккумулятор на 6000 мАч, который позволяет ему работать весь световой день. Кроме того, Samsung Galaxy Tab S3 имеет сразу четыре динамика и будет поставляться уже с Android 7.0 Nougat. Ориентировочная цена за версию с 32 ГБ памяти и LTE — 769 евро.



Samsung Galaxy Tab S3