7 лучших ультрабуков 2016 года

Год 2016-й для производителей ультрабуков был годом закрепления пройденного материала. Новые процессоры Intel появились только в самом конце, поэтому большинство лаптопов выжимали все соки из 6-го поколения Intel Core. Кому-то даже удалось сделать ультрабук с пассивным охлаждением мощного Core i7. О самых ярких моделях этого года — читайте в нашем обзоре.

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Apple, которая неизменно задавала тренды в мире мобильной техники, ничего революционного в этом году не представила. Поэтому остальным производителям приходилось самим прощупывать почву, экспериментировать с форм-факторами и функциональностью. Но большинство всё же продолжает осторожничать.

7. Acer Swift 7 S7-371

Ультрабук Acer Swift 7 — свежая модель тайваньской компании. Но уже не «горячая», так как была представлена еще в сентябре в Берлине на IFA 2016. Одной из особенностей данного ультрабука является рекордная тонкость его корпуса — всего примерно 10,2 мм.

Стоит рекордсмен, правда, 102 тысяч рублей. За эту среднюю для ультрабуков цену вы получите приблизительно те же средние характеристики, что и у конкурентов, и это несмотря на «худобу». А именно 8 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR3 и твердотельный накопитель на 256 ГБ. Однако, последний подключается по интерфейсу SATA 3.0, но в большинстве задач этого хватит за глаза.



Acer Swift S7

Процессор Acer Swift 7 уже из новых, Intel Core i5-7Y54. Он, как вы можете видеть из названия, одновременно якобы относится и к линейке i5, и к гораздо более экономичной серии, на что указывает литера Y. Учитывая заявленное максимальное тепловыделение всего в 4,5 Вт, то он всё-таки чистокровный выходец из Y-серии. Такие процессоры обычно ставят в Windows-планшеты с подключаемой клавиатурой. Зато работает Acer Swift 7 абсолютно бесшумно. И, что для многих будет важнее производительности, он очень долго работает от одного заряда аккумулятора. Главное, не погните его тонкий корпус.



Acer Swift S7

Что же с портами? Тут всё неоднозначно. Плюс в том, что, во-первых, есть два современных порта USB Type-C, и в комплекте идут переходники к ним: один на USB Type-A, другой на HDMI (шах и мат, Apple!). А минус в том, что эти USB обладают низкой пропускной способностью.

6. MacBook Pro 13 (2016)

Выход новых «прошек» Apple вызывал (как обычно) целый шквал эмоций. Не удивительно, ведь творцы из Купертино в очередной раз добавили в привычный MacBook Pro непривычных вещей. Но надо признать, что убавили они еще больше. Ноутбук лишился кард-ридера, удобного порта для зарядки MagSafe, а все порты, не считая разъёма для подключения гарнитуры, заменены на Thunderbolt 3.



Apple MacBook Pro 2016

Но не меньше отклика в сердцах преданных фанатов вызвало появление сенсорной панели, которая пришла на смену ряду клавиш F1-F12. Но «Мак» попал в наш список не из-за этого, а в первую очередь из-за сочетания мощного «железа» и компактного корпуса.

Дело в том, что почти почти все «виндовые» ультрабуки обходятся 15-ваттными процессорами Intel, а новые 13-дюймовые «Прошки» с тачбаром заполучили 28-ваттные: Intel Core i5-6267U и Intel Core i7-6567U. Они одновременно круче во всём, в том числе благодаря очень мощному встроенному видеоядру Intel iris Graphics 550, которое не уступает мобильной видеокарте NVIDIA GeForce 940M. При этом MacBook Pro 13 с Touchbar весит всего 1,37 кг, а толщина его корпуса не превышает 15 мм. Подробнее обо всех новых MacBook Pro вы можете прочесть в статье: «Что, если не MacBook Pro: 6 альтернатив новым «Прошкам»».

5. Dell XPS 13 9360

Про Dell XPS 13 мы уже писали дважды в этом году: в обзорах «Тот самый — без рамок» и «Разбираемся в новых процессорах на примере ультрабуков Dell XPS 13». И не зря, так как этот ультрабук действительно достоин внимания. Хотя в нём нет чего-то такого же выделяющегося, как у ранее упомянутых моделей, если не считать очень тонких рамок вокруг экрана. Но иногда это даже хорошо, ведь экстремальные меры требуют экстремальных решений, а нам же зачастую нужно, чтобы лаптоп просто исправно работал.



Dell XPS 13 9360

Dell XPS 13 можно найти в продаже как с Intel Core 6-го поколения, так и уже с 7-м поколением. Разницы, честно говоря, почти никакой. К счастью, цена тоже тоже не отличается, так что смело можно брать последнюю модель (XPS 13 9360). Но у предыдущей модели, XPS 13 9350, гораздое больше конфигураций на нашем рынке, в том числе и более доступных по цене. Этот ультрабук с 13,3-дюймовым экраном, поддерживающим Full HD-разрешение, можно найти по цене от 92 тысяч рублей с i5-6200U, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельником на 256 ГБ.



Dell XPS 13 9360

За 140 тысяч рублей можно взять отличный игровой ноутбук XPS 13 в конфигурации с разрешением дисплея 3200х1800 точек, процессором Intel Core i7-6560U с видеоядром Intel Iris Graphics 540, с которым игры на ультрабуке будут идти немного бодрее, чем на обычном ультрабуке. Там же будет 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ.

4. HP ENVY 15-as006ur

Этот ультрабук только отчасти ультрабук, так как он оснащён весьма большим для этой категории лаптопов дисплеем — 15,6 дюйма. Но это один из самых компактных устройств подобного рода. Таким образом, HP ENVY 15 сочетает в себе большой удобный дисплей для комфортной работы и возможность без труда всё время носить его с собой. Весит лаптоп 1,9 кг, а его толщина составляет 18 мм. Тут стоит оговориться, что его габариты — не что-то неординарное. С такими же толщиной и весом можно взять и игровой ноутбук с в разы более мощными комплектующими, но работать от аккумулятора геймерская машина будет меньше и на роль помощника постоянно мотающемся сотруднику не подойдёт.



HP ENVY 15-as006ur

Другое дело, ENVY 15-as006ur. Базовая конфигурация, кстати, обойдётся всего в 56 тысяч рублей, но из-за 4 ГБ оперативной памяти я бы не советовал вам её брать. А вот в модели за 90 тысяч уже есть всё, что нужно, и даже немного больше. Например, Intel Core i7-6560U с Iris Graphics 540, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и терабайтный жёсткий диск.



HP ENVY 15-as006ur

Кроме того, у ENVY 15-as006ur хороший дисплей, в отличие от 13-шек, присутствует цифровой блок. Отличный ноутбук, если вы любите, к примеру, использовать один и тот же лаптоп для работы дома и в офисе, а также в поездках. В своём время он удостоился награды «Удачная покупка» в нашем обзоре «Мощный ультрабук с большим экраном».

3. HP Spectre 13

Еще один очень тонкий ультрабук в нашем списке лучших. Он всего на две десятых миллиметра толще, чем Acer Swift 7 S7-371. Но не только поэтому он выглядит необычно. Его корпус не обыденного чёрного или серебристого цвета, а тёмно-коричневый. Задняя часть так и вообще напоминает по своему оттенку медь. С одной стороны, дизайн получился немного цыганским, а с другой, вполне-таки благородным. Может лишь немного чересчур пафосным.



HP Spectre 13

Нужно отметить, что при фактически той же толщине корпуса, что и у Acer Swift 7 с его «малолитражным» Intel Core i5-7Y54, новый Spectre 13 обладает куда как более производительными чипами — i5-6200U и i7-6500U. Но именно поэтому ему пришлось обзавестись активной системой охлаждения, которая вполне отчётливо шумит при серьёзной нагрузке. У всех конфигураций 8 ГБ оперативной памяти, так что отличаются модели только объёмом SSD.



HP Spectre 13

Еще из плюсов можно отметить отличный дисплей Full HD, хороший звук из динамиков, расположенных по бокам от клавиатуры. Главный минус — высокая цена. Конфигурация с i7-6500U и SSD на 512 ГБ стоит в среднем 144 тысячи рублей.

Что любопытно, все его разъёмы расположены на задней грани, боковые же пусты. HP Spectre 13 имеет три порта USB Type-c, два из которых поддерживают Thunderbolt 3. Через третий устройство можно (и нужно) подзаряжать. А вот переходники на HDMI, USB Type-A и тому подобное в комплект не входят.

2. Lenovo IdeaPad 710S

Lenovo любит греметь крутыми дорогими ультрабуками-трансформерами, но нет-нет, да и представит что-нибудь с народным ценником. Как, например, тонкий и лёгкий Ideapad 710S, стоимость базовой конфигурации которого составляет всего 65 000 рублей. За эту сумму вы получите ультрабук весом всего 1,1 к и толщиной 14 мм с 13,3-дюймовым дисплеем, приличным процессором — Intel Core i5-6200U, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ.



Lenovo IdeaPad 710S

Он придётся по душе староверам: никаких USB Type-C или Thunderbolt 3 вы у Ideapad 710S не найдёте. Зато есть старый добрый кард-ридер, не сильно распространённый Micro HDMI, два USB 3.0, а также мини-джек для гарнитуры. Хоть и заметно, что производитель несколько сэкономил тут и там на качестве корпуса, ультрабук всё равно ощущается достаточно добротным. И даже имеет подсветку клавиатуры. Дисплей окружён очень тонкими рамками, матрица неплохая, имеет Full HD-разрешение и матовое покрытие.



Lenovo IdeaPad 710S

Максимальная комплектация оценивается уже в 100 000 рублей, но здесь ты понимаешь, за что платишь. Под «капотом» самого навороченного Ideapad 710S находится процессор Intel Core i7-6560U с встроенным видеоядром Intel Iris Graphics 540, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. WLAN-адаптер поддерживает стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac.

1. ASUS ZenBook 3

ASUS ZenBook 3 стал моим самым любимым ультрабуком в этом году. Да, тут нужно напомнить, что инженеры подчерпнули вдохновение у Apple, которая в этом году выпустила уже второе поколение MacBook — поистине крохотного ультрабука с 12-дюймовым дисплеем. Однако у ASUS есть одно очень важное преимущество — более мощный процессор. Все конфигурации MacBook комплектуются 4,5-ваттными процессорами Intel, a ASUS ZenBook 3 — 15-ваттными. Правда, тут уж кому что больше нравится — производительность или долгая работа без подзарядки. Что касается ASUS ZenBook 3, то в фильмах он может продержаться до 7 часов.

Новый ZenBook имеет 12,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 точек, что может показаться даже мелковато для такой диагонали, а у MacBook 2016 оно даже еще выше — 2304x1440 пикселей на 12 дюймах.



ASUS ZenBook 3

Intel Core i5-7200U, а точнее его предок, i5-6200U, есть у многих ультрабуков, но ни один из них не весит меньше килограмма, а именно 910 грамм. Ровно на 10 грамм меньше MacBook. Просто потому что могут, а не потому, что для кого-то это будет иметь решающее значение.

Толщина 12 мм также весьма хороший показатель. Благодаря этому всему, ZenBook 3 потрясающе подходит для того, чтобы работать вне офиса — в кафе, в поездках, хоть в очереди в поликлинике. Полный обзор самого удивительного ноутбука 2016 года можно прочесть в статье «Обзор ноутбука ASUS ZenBook 3: рискованное сочетание компактности и производительности».



ASUS ZenBook 3

Сейчас ASUS ZenBook 3 можно найти по цене около 99 тысяч рублей с твердотельным накопителем на 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти DDR3.