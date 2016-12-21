7 лучших ультрабуков 2016 года
Год 2016-й для производителей ультрабуков был годом закрепления пройденного материала. Новые процессоры Intel появились только в самом конце, поэтому большинство лаптопов выжимали все соки из 6-го поколения Intel Core. Кому-то даже удалось сделать ультрабук с пассивным охлаждением мощного Core i7. О самых ярких моделях этого года — читайте в нашем обзоре.
Оглавление
- 7. Acer Swift 7 S7-371
- 6. MacBook Pro 13 (2016)
- 5. Dell XPS 13 9360
- 4. HP ENVY 15-as006ur
- 3. HP Spectre 13
- 2. Lenovo IdeaPad 710S
- 1. ASUS ZenBook 3
Apple, которая неизменно задавала тренды в мире мобильной техники, ничего революционного в этом году не представила. Поэтому остальным производителям приходилось самим прощупывать почву, экспериментировать с форм-факторами и функциональностью. Но большинство всё же продолжает осторожничать.
7. Acer Swift 7 S7-371
Ультрабук Acer Swift 7 — свежая модель тайваньской компании. Но уже не «горячая», так как была представлена еще в сентябре в Берлине на IFA 2016. Одной из особенностей данного ультрабука является рекордная тонкость его корпуса — всего примерно 10,2 мм.
Стоит рекордсмен, правда, 102 тысяч рублей. За эту среднюю для ультрабуков цену вы получите приблизительно те же средние характеристики, что и у конкурентов, и это несмотря на «худобу». А именно 8 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR3 и твердотельный накопитель на 256 ГБ. Однако, последний подключается по интерфейсу SATA 3.0, но в большинстве задач этого хватит за глаза.
Процессор Acer Swift 7 уже из новых, Intel Core i5-7Y54. Он, как вы можете видеть из названия, одновременно якобы относится и к линейке i5, и к гораздо более экономичной серии, на что указывает литера Y. Учитывая заявленное максимальное тепловыделение всего в 4,5 Вт, то он всё-таки чистокровный выходец из Y-серии. Такие процессоры обычно ставят в Windows-планшеты с подключаемой клавиатурой. Зато работает Acer Swift 7 абсолютно бесшумно. И, что для многих будет важнее производительности, он очень долго работает от одного заряда аккумулятора. Главное, не погните его тонкий корпус.
Что же с портами? Тут всё неоднозначно. Плюс в том, что, во-первых, есть два современных порта USB Type-C, и в комплекте идут переходники к ним: один на USB Type-A, другой на HDMI (шах и мат, Apple!). А минус в том, что эти USB обладают низкой пропускной способностью.
6. MacBook Pro 13 (2016)
Выход новых «прошек» Apple вызывал (как обычно) целый шквал эмоций. Не удивительно, ведь творцы из Купертино в очередной раз добавили в привычный MacBook Pro непривычных вещей. Но надо признать, что убавили они еще больше. Ноутбук лишился кард-ридера, удобного порта для зарядки MagSafe, а все порты, не считая разъёма для подключения гарнитуры, заменены на Thunderbolt 3.
Но не меньше отклика в сердцах преданных фанатов вызвало появление сенсорной панели, которая пришла на смену ряду клавиш F1-F12. Но «Мак» попал в наш список не из-за этого, а в первую очередь из-за сочетания мощного «железа» и компактного корпуса.
Дело в том, что почти почти все «виндовые» ультрабуки обходятся 15-ваттными процессорами Intel, а новые 13-дюймовые «Прошки» с тачбаром заполучили 28-ваттные: Intel Core i5-6267U и Intel Core i7-6567U. Они одновременно круче во всём, в том числе благодаря очень мощному встроенному видеоядру Intel iris Graphics 550, которое не уступает мобильной видеокарте NVIDIA GeForce 940M. При этом MacBook Pro 13 с Touchbar весит всего 1,37 кг, а толщина его корпуса не превышает 15 мм. Подробнее обо всех новых MacBook Pro вы можете прочесть в статье: «Что, если не MacBook Pro: 6 альтернатив новым «Прошкам»».
5. Dell XPS 13 9360
Про Dell XPS 13 мы уже писали дважды в этом году: в обзорах «Тот самый — без рамок» и «Разбираемся в новых процессорах на примере ультрабуков Dell XPS 13». И не зря, так как этот ультрабук действительно достоин внимания. Хотя в нём нет чего-то такого же выделяющегося, как у ранее упомянутых моделей, если не считать очень тонких рамок вокруг экрана. Но иногда это даже хорошо, ведь экстремальные меры требуют экстремальных решений, а нам же зачастую нужно, чтобы лаптоп просто исправно работал.
Dell XPS 13 можно найти в продаже как с Intel Core 6-го поколения, так и уже с 7-м поколением. Разницы, честно говоря, почти никакой. К счастью, цена тоже тоже не отличается, так что смело можно брать последнюю модель (XPS 13 9360). Но у предыдущей модели, XPS 13 9350, гораздое больше конфигураций на нашем рынке, в том числе и более доступных по цене. Этот ультрабук с 13,3-дюймовым экраном, поддерживающим Full HD-разрешение, можно найти по цене от 92 тысяч рублей с i5-6200U, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельником на 256 ГБ.
За 140 тысяч рублей можно взять отличный игровой ноутбук XPS 13 в конфигурации с разрешением дисплея 3200х1800 точек, процессором Intel Core i7-6560U с видеоядром Intel Iris Graphics 540, с которым игры на ультрабуке будут идти немного бодрее, чем на обычном ультрабуке. Там же будет 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ.
4. HP ENVY 15-as006ur
Этот ультрабук только отчасти ультрабук, так как он оснащён весьма большим для этой категории лаптопов дисплеем — 15,6 дюйма. Но это один из самых компактных устройств подобного рода. Таким образом, HP ENVY 15 сочетает в себе большой удобный дисплей для комфортной работы и возможность без труда всё время носить его с собой. Весит лаптоп 1,9 кг, а его толщина составляет 18 мм. Тут стоит оговориться, что его габариты — не что-то неординарное. С такими же толщиной и весом можно взять и игровой ноутбук с в разы более мощными комплектующими, но работать от аккумулятора геймерская машина будет меньше и на роль помощника постоянно мотающемся сотруднику не подойдёт.
Другое дело, ENVY 15-as006ur. Базовая конфигурация, кстати, обойдётся всего в 56 тысяч рублей, но из-за 4 ГБ оперативной памяти я бы не советовал вам её брать. А вот в модели за 90 тысяч уже есть всё, что нужно, и даже немного больше. Например, Intel Core i7-6560U с Iris Graphics 540, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и терабайтный жёсткий диск.
Кроме того, у ENVY 15-as006ur хороший дисплей, в отличие от 13-шек, присутствует цифровой блок. Отличный ноутбук, если вы любите, к примеру, использовать один и тот же лаптоп для работы дома и в офисе, а также в поездках. В своём время он удостоился награды «Удачная покупка» в нашем обзоре «Мощный ультрабук с большим экраном».
3. HP Spectre 13
Еще один очень тонкий ультрабук в нашем списке лучших. Он всего на две десятых миллиметра толще, чем Acer Swift 7 S7-371. Но не только поэтому он выглядит необычно. Его корпус не обыденного чёрного или серебристого цвета, а тёмно-коричневый. Задняя часть так и вообще напоминает по своему оттенку медь. С одной стороны, дизайн получился немного цыганским, а с другой, вполне-таки благородным. Может лишь немного чересчур пафосным.
Нужно отметить, что при фактически той же толщине корпуса, что и у Acer Swift 7 с его «малолитражным» Intel Core i5-7Y54, новый Spectre 13 обладает куда как более производительными чипами — i5-6200U и i7-6500U. Но именно поэтому ему пришлось обзавестись активной системой охлаждения, которая вполне отчётливо шумит при серьёзной нагрузке. У всех конфигураций 8 ГБ оперативной памяти, так что отличаются модели только объёмом SSD.
Еще из плюсов можно отметить отличный дисплей Full HD, хороший звук из динамиков, расположенных по бокам от клавиатуры. Главный минус — высокая цена. Конфигурация с i7-6500U и SSD на 512 ГБ стоит в среднем 144 тысячи рублей.
Что любопытно, все его разъёмы расположены на задней грани, боковые же пусты. HP Spectre 13 имеет три порта USB Type-c, два из которых поддерживают Thunderbolt 3. Через третий устройство можно (и нужно) подзаряжать. А вот переходники на HDMI, USB Type-A и тому подобное в комплект не входят.
2. Lenovo IdeaPad 710S
Lenovo любит греметь крутыми дорогими ультрабуками-трансформерами, но нет-нет, да и представит что-нибудь с народным ценником. Как, например, тонкий и лёгкий Ideapad 710S, стоимость базовой конфигурации которого составляет всего 65 000 рублей. За эту сумму вы получите ультрабук весом всего 1,1 к и толщиной 14 мм с 13,3-дюймовым дисплеем, приличным процессором — Intel Core i5-6200U, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ.
Он придётся по душе староверам: никаких USB Type-C или Thunderbolt 3 вы у Ideapad 710S не найдёте. Зато есть старый добрый кард-ридер, не сильно распространённый Micro HDMI, два USB 3.0, а также мини-джек для гарнитуры. Хоть и заметно, что производитель несколько сэкономил тут и там на качестве корпуса, ультрабук всё равно ощущается достаточно добротным. И даже имеет подсветку клавиатуры. Дисплей окружён очень тонкими рамками, матрица неплохая, имеет Full HD-разрешение и матовое покрытие.
Максимальная комплектация оценивается уже в 100 000 рублей, но здесь ты понимаешь, за что платишь. Под «капотом» самого навороченного Ideapad 710S находится процессор Intel Core i7-6560U с встроенным видеоядром Intel Iris Graphics 540, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. WLAN-адаптер поддерживает стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac.
1. ASUS ZenBook 3
ASUS ZenBook 3 стал моим самым любимым ультрабуком в этом году. Да, тут нужно напомнить, что инженеры подчерпнули вдохновение у Apple, которая в этом году выпустила уже второе поколение MacBook — поистине крохотного ультрабука с 12-дюймовым дисплеем. Однако у ASUS есть одно очень важное преимущество — более мощный процессор. Все конфигурации MacBook комплектуются 4,5-ваттными процессорами Intel, a ASUS ZenBook 3 — 15-ваттными. Правда, тут уж кому что больше нравится — производительность или долгая работа без подзарядки. Что касается ASUS ZenBook 3, то в фильмах он может продержаться до 7 часов.
Новый ZenBook имеет 12,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 точек, что может показаться даже мелковато для такой диагонали, а у MacBook 2016 оно даже еще выше — 2304x1440 пикселей на 12 дюймах.
Intel Core i5-7200U, а точнее его предок, i5-6200U, есть у многих ультрабуков, но ни один из них не весит меньше килограмма, а именно 910 грамм. Ровно на 10 грамм меньше MacBook. Просто потому что могут, а не потому, что для кого-то это будет иметь решающее значение.
Толщина 12 мм также весьма хороший показатель. Благодаря этому всему, ZenBook 3 потрясающе подходит для того, чтобы работать вне офиса — в кафе, в поездках, хоть в очереди в поликлинике. Полный обзор самого удивительного ноутбука 2016 года можно прочесть в статье «Обзор ноутбука ASUS ZenBook 3: рискованное сочетание компактности и производительности».
Сейчас ASUS ZenBook 3 можно найти по цене около 99 тысяч рублей с твердотельным накопителем на 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти DDR3.