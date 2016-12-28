Самые недорогие 15-дюймовые ноутбуки

Все мы в душе, конечно, хотим по Макбуку. А те, кто пишут в комментариях, что не хотят, на самом деле хотят вдвое больше остальных. Но что делать, если рабочая лошадка нужна срочно, а в бюджете для неё денег нет? Выход есть. Вы отобрали самые доступные 15,6-дюймовые ноутбуки.

Lenovo B50 10

Кажется, мой первый ноутбук назывался Lenovo B50. Вполне себе неплохая печатная машинка была, можно было даже играть в Portal 2 и, если набраться терпения, в Civilization IV. Это было много лет назад, но и сейчас недорогие лаптопы Lenovo именуются B и какой-нибудь номер.



Lenovo B50 10

15,6-дюймовый экран Lenovo B50 10 имеет разрешение 1366х768 пикселей. Оперативной памяти 2 ГБ, жёсткий диск на 250 ГБ, а процессором выступает Intel Celeron N2840 . Тем не менее, лаптоп обладет более или менее современными разъёмами, как, например, USB 3.0 и HDMI, а также модулем Wi-Fi стандарта 802.11b/g/n. Все удовольствие предлагается всего за 14 тысяч рублей, то есть немногим более 200 долларов.

HP 255 G4

Lenovo не единственная, кто предлагает недорогие лаптопы. За звание самой доступной пятнашки также борется участник из команды HP. За 15 тысяч рублей американцы предлагают ноутбук с тем же разрешением экрана и объёмом оперативной памяти, но с двое более ёмким винчестером — 500 ГБ.



HP 255 G4

Разъёмы почти те же самые: USB 2.0, USB 3.0, HDMI, D-Sub и RJ-45. Весит устройство не так уж много — 2 килограмма.

ASUS VivoBook X540YA

ASUS не стоит в сторонке, ASUS тоже делает устройства начальной категории. Но при этом старается даже тут идти в ногу со временем. К примеру, её лаптоп за 15 тысяч рублей даже имеет USB Type-C Gen 2. Это, правда, единственное его достоинство, но некоторые не могут похвастать вообще ничем.



ASUS VivoBook X540YA

15,6-дюймовый экран лаптопа тоже имеет разрешение 1366х768 точек. Оперативной памяти также всего 2 ГБ, так что сложно представить, как на ноутбуке будет работать предустановленная Windows 10. Но хоть накопитель у него на 500 ГБ. Есть где развернуться. Вес и остальные порты как у HP 255 G4.

Lenovo IdeaPad 110 15

Но если отказаться от Windows, которая все равно будет себя чувствовать слоном в посудной лавке на 2 ГБ оперативной памяти, то за 15 тысяч можно найти и ноутбук с 4 ГБ. И воспользоваться одной из множества основанных на Linux операционных систем. ОЗУ даже можно будет проапгрейдить до 8 ГБ, что, к сожалению, не относится к процессору AMD E1 7010.



Lenovo IdeaPad 110 15

Что любопытно, у этого ноутбука сетевая карта карта досталась от далекого прародители и поддерживает только до 100 Мбит/с, а вот модуль беспроводной связи очень современный для лаптопа начальной ценовой категории и поддерживает скоростной стандарт Wi-Fi 802.11ac. Цена — всего 15 тысяч рублей.

Dell Inspiron 3552

Свою версию «недорогуши» имеет и компания Dell. Рецепт примерно тот же: процессор Intel Pentium N3710, 4 ГБ оперативной памяти DDR3L и жёсткий диск на 500 ГБ. Правда, лицензионную Windows придётся приобретать за отдельные деньги. Дисплей имеет разрешение 1366х768 пикселей — зато всё будет хорошо видно. Даже отдельные пиксели.



Dell Inspiron 3552

Acer Extensa 2519-C2CM

Похожие характеристики предлагает и Acer. Оперативной памяти 4 ГБ, что будет неплохо для Windows или Ubuntu. Уже знакомый процессор Intel Celeron N3060 и 500 ГБ на жёстком диске. Есть USB 3.0, но USB 2.0 портов у него вдвое больше. Wi-Fi модуль, правда, версии 802.11b/g/n, но для большинства задач этого вполне достаточно. Стоит он примерно на уровне конкурентов — 16 000 рублей.



Acer Extensa 2519-C2CM

HP 15-ay070ur

Все еще относительно недороги ноутбуки с Intel Core i3. Например, HP 15-ay070ur стоит 25 тысяч и комплектуется чипом Intel Core i3-5005U. Но это не единственный плюс. Второе, и даже более заметное улучшение, это Full HD разрешение его 15,6-дюймового дисплея. 4 ГБ ОЗУ и 500 ГБ на жёстком диске также не дадут вам чувствовать себя сильно обделёнными.



HP 15-ay070ur