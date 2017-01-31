6 главных ошибок при выборе ноутбука

Главная ошибка — конечно, верить рекламе. Но мы собрали шесть главных оплошностей, которые допускают те, кто выбирает ноутбук сердцем, а не разумом.

Врать — некрасиво. А когда ты рекламируешь свою продукцию, то еще и незаконно. Но есть достаточно простой способ обойти это досадное ограничение: не говорить всей правды, или хотя бы делать не самые приятные факты наименее заметными. Это работает каждый раз, когда покупатель не осведомлён о том, как оно есть и как должно быть на самом деле. Об этом мы и расскажем.

Ошибка 1: верить заявленному времени работы от аккумулятора

Одна из излюбленных тем для рекламы очередного лёгкого и тонкого ноутбука — как можно более внушительная цифра времени автономной работы. Конечно, можно прочесть сноску и узнать, при каких условиях проводился тест. Но чаще всего только в общих словах. В реальной жизни подсветка экрана всегда будет установлена ярче, плюс у вас накопится ворох программ, работающих в фоне, и так далее, и тому подобное. Поэтому всегда нужно рассчитывать, что «беспрецедентные 12 часов работы» — это хорошо, если хотя бы шесть, если вы действительно пользуетесь ноутбуком. Вывод: доверяй, но проверяй. О времени автономной работы лучше поискать информацию на форумах, спросить среди знакомых, почитать обзоры в интернете, желательно с наиболее чёткими условиями тестирования.



Реальное время автономной работы разных ноутбуков

Ошибка 2: верить словам о производительности

Способность ноутбука справляться со сложными задачами — весьма расплывчатая величина. Когда компания называет игровой ноутбук производительным, она имеет ввиду, что он будет быстро загружаться, моментально откликаться, тянуть современные игры вроде GTA V и Battlefield 1 на высоких настройках графики с большой частотой смены кадров. Но что производитель имеет ввиду, когда называет производительными «печатные машинки» на Intel Core m, Intel Celeron, Intel Atom? Что они способны включиться и даже открыть одновременно несколько вкладок браузера? Реклама может даже упоминать, что на ультрабуке или плашете можно играть в видеоигры, но будем честны, на них можно играть только во всякую нетребовательную ерунду. Вывод: для производителя любой его ноутбук — быстрый, резкий, дерзкий. Хоть за 200 000 рублей, хоть за 20 000.



Intel Core i7

Ошибка 3: смотреть только на серию (i5, i7) процессора Intel

Немного помогает производителям ввести в заблуждение пользователя сама Intel, самый большой игрок на рынке процессоров для компьютеров. Каждый процессор имеет своё кодовое название, состоящее из названия семейства и индекс, указывающей на конкретную модель. Но дело в том, что, например, за названием семейства i7 может скрываться как процессор для игрового ноутбука, так и экономичный процессор для тоненького ультрабука. По факту никто не врёт, ведь по индексам процессоры всё-таки можно отличить друг от друга. Проблема в том, что производители чаще всего указывают только семейство. И невнимательный и неискушённый пользователь может клюнуть на такую приманку. А с выходом седьмого поколения Intel Core, корпорация включила в семейство i5 и i7 еще в несколько раз более медленные чипы. Выводы: узнавайте точный индекс процессора и прочитайте о его производительности в интернете.



Сравнение процессоров в бенчмарке Cinebench R15

Ошибка 4: считать, что USB Type-C — это всегда очень быстро

Один из относительно новых разъёмов, который сейчас набирает всю большую популярность — это USB Type-C. Он пришёл на замену USB 3.0, но загвоздка в том, что новый разъём — не обязательно более высокая скорость передачи данных. И не всегда производитель чётко указывает, что он имеет ввиду, говоря, что у его ноутбука есть новомодный USB Type-C. Ведь он может быть даже с той же пропускной способностью, что и старый USB 3.0 — до 5 Гбит/с. А может быть и с новой — 10 Гбит/с. Наконец, USB Type-C может поддерживать даже Thunderbolt 3 и до 40 Гбит/с. Вывод: перед покупкой нужно всё-таки убедиться, что вы получите то, что ожидаете.



USB Type-C и Thunderbolt 3

Ошибка 5: не обратить внимание на систему охлаждения

На интернет-страничке, посвящённой очередному игровому ноутбуку, вы обязательно прочитаете о том, какая у него «продуманная» система охлаждения. К сожалению, это совершенно не гарантирует того, что она действительно предотвращает перегрев комплектующих. При тестировании ноутбуков нам постоянно приходится сталкиваться с ситуацией, когда процессор или видеокарта нагреваются настолько, что им приходится сбрасывать частоты или пропускать такты. Это неминуемо ведет к снижению производительности. Иногда это происходит в первую же минуту высокой нагрузки, поэтому вы можете даже и не узнать, что «железо» ноутбука, за которое вы заплатили, способно на большое. Просто потому, что оно сразу же доходит до предельных температур. Вывод: не перегревающихся ноутбуков очень мало. Единственный способ узнать о проблемах с охлаждением — купить ноутбук и протестировать его, либо поискать чужие обзоры ноутбуков.



Реклама системы охлаждения ноутбука

Ошибка 6: считать, что две видеокарты всегда лучше, чем одна

Чаще всего игровой ноутбук с двумя видеокартами — действительно очень мощная машина. Но бывает несколько исключений. Во-первых, не все игры одинаково хорошо оптимизированы под обработку более чем одной видеокартой. Поэтому, в зависимости от игры, мы можем видеть как значительное увеличение количества кадров в секунду, так и незначительное, а в редких случаях FPS даже падает ниже, чем был с одной видеокартой. Вторая причина стала актуальна, по большому счёту, только с появлением 10-й линейки видеокарт NVIDIA. Две 1080 в SLI — это просто слишком большая мощь для одного процессора типа i7-6700HQ. Поэтому менее дорогой ноутбук с двумя GTX 1070, но с более мощным процессором, например, i7-6820HK, будет даже лучшим выбором. Вывод: читайте статьи и не давайте себя обмануть.



Два мобильных видеочипа в одном ноутбуке — не всегда профит