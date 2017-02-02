5 причин купить Chromebook: зачем нужны простые дешевые ноутбуки

Хромбуки набрали большую популярность за рубежом, но в нашей стране к ним относятся прохладно. А ведь они недорогие, компактные и справляются со многими задачами. Поэтому стоит хотя бы познакомиться с ними поближе.

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Несмотря на кончину такого класса компьютеров, как нетбук, производители не оставили попыток сделать компактный ноутбук недорогим, чтобы он, как зубная щетка, был у каждого. И несколько лет назад Google заметила и заняла эту нишу, выпустив Chrome OS — операционную систему с поддержкой современных функций, но с низкими требованиями к производительности «железа». У неё есть как неоспоримые плюсы, так и очевидные минусы. Мы расскажем вам о тех и о других, и тогда вам уже будет несложно решить, может быть в следующий раз вместо ноутбука купить хромбук?

Низкие требования к производительности

У операционной системы Windows требования к производительности не растут уже несколько лет, но она всё еще весьма неповоротлива на ноутбуках начальной ценовой категории. И тут Chrome OS даёт её большую форму. Для плавной работы её вполне хватает процессора линейки Intel Celeron, 2 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ на накопителе. Всё это звучит как смертный приговор для лаптопа на Windows, но вполне неплохо для Chrome OS.

С объёмом оперативной памяти всё относительно понятно, но почему такой маленький накопитель? На Windows-лаптопах ведь бывает и больше терабайта. Всё очень просто. Хромбуки ориентированы на постоянное подключение к интернету. Многие приложения работают, только пока вы онлайн. Да и файлы также удобно хранить в облаке. Сейчас, когда Wi-Fi есть практически везде, такой подход к хранению информации становится всё более оправданным.





В принципе, никто вам не мешает взять и хромбук на Intel Core i3 и с 4 ГБ ОЗУ — такой будет работать более плавно. А вот i5 и 8 ГБ ОЗУ для хромбука уже перебор и платить за такое — сомнительный выбор.

Мобильность

Низкие требования к «железу» порождают несколько побочных положительных эффектов. Чем проще система, чем меньше в ней компонентов, тем меньше всё это занимает места. Благодаря этому, многие хромбуки имеют 11,6-дюймовый экран, так как в корпус такой маленькой «машины» легко помещается всё необходимое. При желании всё можно уместить и в крохотном ноутбуке на Windows, как это сделали инженеры ASUS, но тогда получается ZenBook 3 за более чем 100 000 рублей.





Долгое время автономной работы

Давняя головная боль всех владельцев ноутбуков — относительно небольшое время автономной работы. Лаптоп на Chrome OS в среднем работает 10 часов до следующей подзарядки, сильно опережая в этом своих соперников на Windows. «Макбуки» мы не ставим в пример уже потому, что их просто не существует в начальной ценовой категории.





Низкая цена

Простые комплектущие — низкая цена. Этим хромбуки очень подкупают. В том время, как стоимость хорошего ультрабука начинается с 60 тысяч рублей, то хромбук не должен вам обойтись больше, чем в 600 долларов. К сожалению, из-за низкой популярности в нашей стране такой тип устройств зачастую приходится заказывать из-за границы.





Наличие необходимых программ

К сожалению, среди всех этих плюсов есть и минус — приложений для Chrome OS меньше, а их функциональность уже, чем для ноутбуков для Windows. Однако есть все необходимое для повседневных задач. Gmail, Google календарь, Google Drive. Google Docs позволит работать с текстовыми файлами, таблицами и прочим. Для обработки графических файлов можно пользоваться, например, GIMP.





Заключение

Неудивительно, что больше всего компании продвигают хромбуки среди учащихся, ведь именно этой аудитории эти гаджеты подходят по многим критериям. Они не пробьют дыру в семейном бюджете, легко потеряются в рюкзаке, готовы работать от одного заряда батареи 10 часов подряд. Конечно, хромбуки не предназначены для крутых видеоигр или обработки видеороликов, но для повседневных задач, почты, текстов, таблиц, презентаций — это идеальные компаньоны.