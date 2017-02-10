Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой

Ferra.ru, 

Разбиваем стереотип об игровых ноутбуках как об огромных и неподъёмных компьютерах, которым не место в сумке. Мы нашли 5 моделей, достаточно лёгких и компактных, чтобы постоянно носить их с собой. И играть!

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MSI GS43VR 6RE Phantom Pro

Среди геймерских лаптопов не так уж редко встречаются и компактные, и тонкие, и лёгкие ноутбуки, которые не только поместятся в рюкзак, но и запросто потеряются в нём. Первым приходит в голову MSI GS43VR 6RE Phantom Pro (обзор). Этот ноутбук имеет дисплей диагональю всего лишь 14 дюймов — чуть больше, чем у среднего ультрабука. Поэтому дома имеет смысл подключать его к внешнему монитору. Зато возить с собой этот лаптоп как нельзя проще — он весит всего 1,92 кг. Не укладывается в рамки ультрабука он только по толщине, которая у MSI GS43VR 6RE Phantom Pro составляет 22,8 мм. В этом крошечном корпусе поместились комплектующиеся очень мощной игровой «машины»: Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060, до 32 ГБ оперативной памяти и до 1,5 ГБ совокупной ёмкости накопителей. А что самое приятное, купить этот ноутбук можно и в России...

MSI GS43VR 6RE Phantom Pro
MSI GS43VR 6RE Phantom Pro

Razer Blade

...чего нельзя сказать о Razer Blade, который с недавних пор перестал приезжать к нам в страну. Но это всё еще очень интересное устройство. Во многом его характеристики сходны с MSI GS43VR 6RE Phantom Pro: 14-дюймовый экран, те же производительные процессор и видеокарта. Правда, у него не нашлось места для жёсткого диска, зато твердотельный накопитель в топовой конфигурации — сразу на терабайт. При этом Razer Blade еще и компактнее — весит максимум 1,95 кг, а толщина не превышает 18 мм. Игробук в обличии ультрабука.

Razer Blade
Razer Blade

Gigabyte Aorus X3 Plus v7

Если Razer Blade пока самый тонкий, то Gigabyte Aorus X3 Plus v7 — самый производительный. Инженеры не побоялись оснастить его процессором Intel Core i7-7820HK c разблокированным множителем. Видеокарта же осталась прежней, GTX 1060. А для хранения информации предусмотрен тандем из двух SSD NVMe. Вес устройства составляет 1,8 кг, а толщина — 23 мм. Диагональ дисплея — 13,9 дюймов, зато разрешение — 3200х1800 пикселей. Но, опять же, Aorus X3 Plus v7 можно купить только за рубежом.

Gigabyte Aorus X3 Plus v7
Gigabyte Aorus X3 Plus v7

MSI GS63VR 6RF Stealth Pro

На этом игробуки с 14-дюймовым дисплеем заканчиваются. Но и среди «пятнашек» есть легковесные модели. Например, MSI GS63VR 6RF Stealth Pro (обзор). Как на его весе и габаритах сказалось наличие большого дисплея? В целом, почти никак. Он всё еще весит 1,8 кг и в толщину не превышает 18 мм. Так что более комфортный для игр и работы экран не сделал MSI GS63VR 6RF Stealth Pro менее удобным для повседневного с собой. Но в плане «железа» он не отличается от перечисленных выше моделей.

MSI GS63VR 6RF Stealth Pro
MSI GS63VR 6RF Stealth Pro

ASUS ROG GL502VM

Наконец, если пятнашки вам больше по душе, то есть еще и удивительно компактный ASUS ROG GL502VM. Однако, он больше по всем параметрам, чем конкурент в лице MSI GS63VR 6RF Stealth Pro. ROG GL502VM в толщину уже 23,5 мм, а весит 2,2 кг. Очевидно, производитель решил не рисковать и оставить немного места для более эффективной системы охлаждения, чтобы ноутбук дольше мог работать на полную катушку. А комплектующие там те же: процессор Intel Core i7-6700HQ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.

ASUS ROG GL502VM
ASUS ROG GL502VM

Автор
Ferra.ru
Теги
ноутбук ASUS MSI Gigabyte Razer игровой ноутбук Razer Blade подборка

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