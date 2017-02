Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой

Разбиваем стереотип об игровых ноутбуках как об огромных и неподъёмных компьютерах, которым не место в сумке. Мы нашли 5 моделей, достаточно лёгких и компактных, чтобы постоянно носить их с собой. И играть!

Оглавление

MSI GS43VR 6RE Phantom Pro

Среди геймерских лаптопов не так уж редко встречаются и компактные, и тонкие, и лёгкие ноутбуки, которые не только поместятся в рюкзак, но и запросто потеряются в нём. Первым приходит в голову MSI GS43VR 6RE Phantom Pro (обзор). Этот ноутбук имеет дисплей диагональю всего лишь 14 дюймов — чуть больше, чем у среднего ультрабука. Поэтому дома имеет смысл подключать его к внешнему монитору. Зато возить с собой этот лаптоп как нельзя проще — он весит всего 1,92 кг. Не укладывается в рамки ультрабука он только по толщине, которая у MSI GS43VR 6RE Phantom Pro составляет 22,8 мм. В этом крошечном корпусе поместились комплектующиеся очень мощной игровой «машины»: Intel Core i7-6700HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060, до 32 ГБ оперативной памяти и до 1,5 ГБ совокупной ёмкости накопителей. А что самое приятное, купить этот ноутбук можно и в России...



Razer Blade

...чего нельзя сказать о Razer Blade, который с недавних пор перестал приезжать к нам в страну. Но это всё еще очень интересное устройство. Во многом его характеристики сходны с MSI GS43VR 6RE Phantom Pro: 14-дюймовый экран, те же производительные процессор и видеокарта. Правда, у него не нашлось места для жёсткого диска, зато твердотельный накопитель в топовой конфигурации — сразу на терабайт. При этом Razer Blade еще и компактнее — весит максимум 1,95 кг, а толщина не превышает 18 мм. Игробук в обличии ультрабука.



Gigabyte Aorus X3 Plus v7

Если Razer Blade пока самый тонкий, то Gigabyte Aorus X3 Plus v7 — самый производительный. Инженеры не побоялись оснастить его процессором Intel Core i7-7820HK c разблокированным множителем. Видеокарта же осталась прежней, GTX 1060. А для хранения информации предусмотрен тандем из двух SSD NVMe. Вес устройства составляет 1,8 кг, а толщина — 23 мм. Диагональ дисплея — 13,9 дюймов, зато разрешение — 3200х1800 пикселей. Но, опять же, Aorus X3 Plus v7 можно купить только за рубежом.



MSI GS63VR 6RF Stealth Pro

На этом игробуки с 14-дюймовым дисплеем заканчиваются. Но и среди «пятнашек» есть легковесные модели. Например, MSI GS63VR 6RF Stealth Pro (обзор). Как на его весе и габаритах сказалось наличие большого дисплея? В целом, почти никак. Он всё еще весит 1,8 кг и в толщину не превышает 18 мм. Так что более комфортный для игр и работы экран не сделал MSI GS63VR 6RF Stealth Pro менее удобным для повседневного с собой. Но в плане «железа» он не отличается от перечисленных выше моделей.



ASUS ROG GL502VM

Наконец, если пятнашки вам больше по душе, то есть еще и удивительно компактный ASUS ROG GL502VM. Однако, он больше по всем параметрам, чем конкурент в лице MSI GS63VR 6RF Stealth Pro. ROG GL502VM в толщину уже 23,5 мм, а весит 2,2 кг. Очевидно, производитель решил не рисковать и оставить немного места для более эффективной системы охлаждения, чтобы ноутбук дольше мог работать на полную катушку. А комплектующие там те же: процессор Intel Core i7-6700HQ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.



