Каким должен быть идеальный ноутбук

Идеальный ноутбук — это почти как любая идеальная вещь: сочетание характеристик, которое никогда не встречается в «природе». Но мы помечтаем.

Как можно дольше без подзарядки

Идеальный ноутбук работает долго. Что, по нынешним меркам, «долго»? Один из самых сильных «марафонцев» на данный момент — ASUS ZenBook Flip UX360CA. В наших тестах он продержался восемь часов при воспроизведении HD-фильмов, и больше четырёх часов в играх. Поэтому хотелось бы, что идеальный ноутбук нужно было заряжать не чаще.

Распознавание лица

Приход на рынок Windows 8 заставил многих пользователей блокировать свою учётную запись паролем, или хотя бы пин-кодом, который необходимо вводить при каждом входе в систему. В интернете быстро стали популярны инструкции, как отключить эту функцию. Но это оставляет ваши личные файлы незащищёнными от посторонних глаз. Поэтому идеальный ноутбук должен иметь даже не датчик отпечатка пальца, а поддержку Windows Hello. Это система благодаря специальной камере и умным алгоритмам моментально распознаёт ваше лицо и разблокирует систему, как только вы посмотрите на ноутбук. Больше никакого ввода пароля.

Thunderbolt 3...

…но «не только лишь» Thunderbolt 3. Компания Apple в октябре прошлого года выпустила новые MacBook Pro, лишив их всех разъёмов, кроме Thunderbolt 3 и одного мини-джека. Решение было традиционно кардинальным, но идеальный ноутбук не потребует от владельца покупки всевозможных переходников, которые будут теряться и ломаться. Всё-таки хотя бы один старый добрый USB 3.0 не помешает. Но и без Thunderbolt 3, который может передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с, тоже не дело. Кроме того, с помощью этого интерфейса вы можете подключить до двух 4К-мониторов одновременно. Или же, например, соединить лаптоп с десктопной видеокартой (правда, тут еще понадобится специальный бокс и блок питания, но и это уже потихоньку просачивается в продажу, например, в лице Razer Core).

Мощный процессор

Какой-то одной идеальной модели процессора для любого типа задач, конечно же, существует. В идеальном мире. А на нашей бренной реальности вам придётся выбирать, но выбор будет несложным. Для игрового ноутбука лучше всего подойдёт четырёхъядерный Intel Core i7 с возможностью разгона, как, например, Intel® Core i7-7820HK.

Для ультрабука же лучшим выбором будет что-нибудь вроде Intel Core i7-7600U или даже Intel Core i7-7660U. Да, производители уже научились вмещать даже такие чипы в очень тонкие ноутбуки. Отличный пример тому — ASUS ZenBook 3.

Современный SSD

Если вы всё еще не оценили на своём опыте работу ноутбука с SSD, то вас ждут невероятно приятные ощущения. А уж покупать новый ноутбук без SSD в 2017 году — это значит совершенно безответственно подходить к выбору и к своему собственному комфорту. Конечно, SSD тоже бывают разные. Более старые, но более или менее шустрые с поддержкой SATA 3.0, новые шустрые с NVMe и PCIe 3.0. Очевидно, лучше обратить внимание на последние, если уж мы говорим об идеальном ноутбуке.

Крутой графический адаптер

Так же, как и с процессорами, нельзя поместить мощнеший графический чип в тончайший ноутбук. Но если уж выбирать среди видеоадаптеров для игр, то лучшим решением будет NVIDIA GeForce GTX 1060. C ней всё еще реально сделать ноутбук мобильным, необременительным при транспортировке, но и достаточно производительным для того, чтобы играть в современные игры на высоких и очень высоких настройках графики.

Для ультрабука же лучшим графическим решением на сегодняшний день будет Intel Iris Plus Graphics 650 — встроенное ядро, готовое потягаться с дискретными видеокартами начального уровня.



Высокая чёткость дисплея

Этот вопрос немного попахивает «вкусовщиной», но одно можно сказать точно: ниже Full HD разрешение не то, что у идеального, а просто у современного ноутбука быть не должно. А вот выше — это уже очень спорный вопрос. Сейчас всё меньше программ, которые до сих пор не адаптированы под разрешение а-ля 3820х2160, и всё-таки такой дисплей, особенно у 13,3-дюймового ноутбука, просто бесполезная переплата и лишняя нагрузка на аккумулятор.