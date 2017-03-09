5 совершенно бесшумных ультрабуков

Ferra.ru, 

Ожидание: мощный, но тонкий и лёгкий ноутбук. Реальность: у-у-у-у-у! Да, обычно конструкторы ультрабуков думают только о том, как любой ценой заставить их не перегреваться. Но мы нашли пять моделей, которые при всей своей проворности остаются предельно тихими — в них вообще нет вентиляторов!

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ASUS ZenBook UX330CA

Это уже не первый ноутбук компании ASUS на процессорах Y-серии, который метит в ультрабуки. Конкретно эта модель оснащена одним из самых новых чипов Intel —  Core m3-7Y30.

Что хорошо в ASUS ZenBook UX330CA — это цена. За него просят всего 45 тысяч рублей, за которые вы получите ноутбук с 13,3-дюймовым Full HD-экраном, твердотельным накопителем на 128 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. В общем, неплохой вариант для студента. Не слишком дорогой, но при этом достаточно бодрый, если только не пытаться запустить на нём игры или программы для САПР. К тому же, он весит всего 1,2 кг, а толщина корпуса — лишь 12 мм.

ASUS ZenBook UX330CA
ASUS ZenBook UX330CA

HP EliteBook Folio G1

Чуть более компактный HP EliteBook Folio G1 оценивается уже в 70 тысяч рублей за базовую версию. Он оснащён 12,5-дюймовым экраном, что делает его хорошей машинкой для работы хоть стоя в вагоне метро. Разрешение у него Full HD, что неплохо, но, возможно, придётся поиграться с масштабирование изображения. Накопитель у этого лаптопа тоже на 128 ГБ, зато оперативной памяти уже вдвое больше — 8 ГБ. Весит малыш всего 1 килограмм. При этом он проработает практически весь рабочий день.

Пока что еще может стать проблемой отсутствие у лаптопа обычного (Type-A) порта USB. Зато, несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиялтора, HP EliteBook Folio G1 не нагревается во время работы, как утюг.

HP EliteBook Folio G1 HP EliteBook Folio G1 HP EliteBook Folio G1

Lenovo Yoga 900s

Если вы хотите более навороченный бесшумный ноутбук, то стоит присмотреться к Lenovo Yoga 900s. Во-первых, как уже немалая часть лаптопов Lenovo, эта модель лёгким движением руки превращается в планшет. Дисплей у трансформера тоже небольшой, можно сказать, «походный» — 12,5 дюймов. В целом, это отличная диагональ, если вам хочется работать «на ходу», так как на десяти дюймах это уже становится малокомфортным. Разрешение экрана Lenovo Yoga 900s составляет 2560x1440 точек, что для одного — модно-стильно-молодёжно, а для другого — «вырви глаз». Зато у этого ноутбука есть не только привычный «обычный» USB 3.0, но и даже USB 2.0, и про Type-C тоже. Лаптоп весит всего килограмм, при этом имеет и 8 ГБ ОЗУ, и накопитель уже на 256 ГБ. Но цена в 92 тысячи рублей немного отпугивает.

Lenovo Yoga 900s
Lenovo Yoga 900s

Apple MacBook

Примерно столько же нужно отдать, чтобы получить самый крохотный «Макбук» (обзор). Он весит даже немногим меньше килограмма и тоже располагает небольшим дисплеем на 12 дюймов с разрешением 2304x1440 пикселей. Что удивительно, MacBook даже немного лучше по характеристикам, чем упомянутый выше Lenovo Yoga 900s. К примеру, он обладает очень ёмким твердотельным накопителем — на 512 ГБ.

Apple MacBook
Apple MacBook

Главный его минус — всего один порт, и тот USB Type-C. Зато, несмотря на компактность, MacBook может похвастать отличной удобной клавиатурой.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Одним из главных событий второй половины 2016 года стал выход в свет ультрабуков Xiaomi, китайской компании, прославившейся своими недорогими, но хорошими смартфонами. И среди моделей бесшумных ультрабуков он, что не удивительно, оказался самым недорогим — всего 35 тысяч рублей. Само собой, за эти деньги вы не получите ультимативное устройство, но и посетовать тоже особо не на что. 4 ГБ оперативки и твердотельный накопитель на 128 ГБ — хорошая компания для процессора Intel Core m3-6Y30. Кроме того, с Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 вы можете обойтись и без переходников во многих случаях: у ультрабука есть и полноценный USB-порт, и даже полноразмерный HDMI.

Xiaomi Mi Notebook Air 12,5
Xiaomi Mi Notebook Air 12,5

Автор
Ferra.ru
Теги
Apple ASUS LENOVO HP Xiaomi ультрабук

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