5 совершенно бесшумных ультрабуков

Ожидание: мощный, но тонкий и лёгкий ноутбук. Реальность: у-у-у-у-у! Да, обычно конструкторы ультрабуков думают только о том, как любой ценой заставить их не перегреваться. Но мы нашли пять моделей, которые при всей своей проворности остаются предельно тихими — в них вообще нет вентиляторов!

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ASUS ZenBook UX330CA

Это уже не первый ноутбук компании ASUS на процессорах Y-серии, который метит в ультрабуки. Конкретно эта модель оснащена одним из самых новых чипов Intel — Core m3-7Y30.

Что хорошо в ASUS ZenBook UX330CA — это цена. За него просят всего 45 тысяч рублей, за которые вы получите ноутбук с 13,3-дюймовым Full HD-экраном, твердотельным накопителем на 128 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. В общем, неплохой вариант для студента. Не слишком дорогой, но при этом достаточно бодрый, если только не пытаться запустить на нём игры или программы для САПР. К тому же, он весит всего 1,2 кг, а толщина корпуса — лишь 12 мм.



ASUS ZenBook UX330CA

HP EliteBook Folio G1

Чуть более компактный HP EliteBook Folio G1 оценивается уже в 70 тысяч рублей за базовую версию. Он оснащён 12,5-дюймовым экраном, что делает его хорошей машинкой для работы хоть стоя в вагоне метро. Разрешение у него Full HD, что неплохо, но, возможно, придётся поиграться с масштабирование изображения. Накопитель у этого лаптопа тоже на 128 ГБ, зато оперативной памяти уже вдвое больше — 8 ГБ. Весит малыш всего 1 килограмм. При этом он проработает практически весь рабочий день.

Пока что еще может стать проблемой отсутствие у лаптопа обычного (Type-A) порта USB. Зато, несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиялтора, HP EliteBook Folio G1 не нагревается во время работы, как утюг.

Lenovo Yoga 900s

Если вы хотите более навороченный бесшумный ноутбук, то стоит присмотреться к Lenovo Yoga 900s. Во-первых, как уже немалая часть лаптопов Lenovo, эта модель лёгким движением руки превращается в планшет. Дисплей у трансформера тоже небольшой, можно сказать, «походный» — 12,5 дюймов. В целом, это отличная диагональ, если вам хочется работать «на ходу», так как на десяти дюймах это уже становится малокомфортным. Разрешение экрана Lenovo Yoga 900s составляет 2560x1440 точек, что для одного — модно-стильно-молодёжно, а для другого — «вырви глаз». Зато у этого ноутбука есть не только привычный «обычный» USB 3.0, но и даже USB 2.0, и про Type-C тоже. Лаптоп весит всего килограмм, при этом имеет и 8 ГБ ОЗУ, и накопитель уже на 256 ГБ. Но цена в 92 тысячи рублей немного отпугивает.



Lenovo Yoga 900s

Apple MacBook

Примерно столько же нужно отдать, чтобы получить самый крохотный «Макбук» (обзор). Он весит даже немногим меньше килограмма и тоже располагает небольшим дисплеем на 12 дюймов с разрешением 2304x1440 пикселей. Что удивительно, MacBook даже немного лучше по характеристикам, чем упомянутый выше Lenovo Yoga 900s. К примеру, он обладает очень ёмким твердотельным накопителем — на 512 ГБ.



Apple MacBook

Главный его минус — всего один порт, и тот USB Type-C. Зато, несмотря на компактность, MacBook может похвастать отличной удобной клавиатурой.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Одним из главных событий второй половины 2016 года стал выход в свет ультрабуков Xiaomi, китайской компании, прославившейся своими недорогими, но хорошими смартфонами. И среди моделей бесшумных ультрабуков он, что не удивительно, оказался самым недорогим — всего 35 тысяч рублей. Само собой, за эти деньги вы не получите ультимативное устройство, но и посетовать тоже особо не на что. 4 ГБ оперативки и твердотельный накопитель на 128 ГБ — хорошая компания для процессора Intel Core m3-6Y30. Кроме того, с Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 вы можете обойтись и без переходников во многих случаях: у ультрабука есть и полноценный USB-порт, и даже полноразмерный HDMI.



Xiaomi Mi Notebook Air 12,5