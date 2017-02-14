Самые странные ноутбуки, которым не стоило появляться на свет

Многие любят Apple за её инновации. Но не она одна разрабатывает непривычные устройства. Любой уважающий производитель ноутбуков постоянно экспериментирует, порой выпуская донельзя экстравагантные и спорные модели. 5 самых странных лаптопов современности — в нашей статье.

Acer Aspire R7 — смелая попытка отказаться от тачпада в пользу сенсорного дисплея

Этот ноутбук появился на волне популярности установки дисплеев у ноутбуков. Некоторые производители не просто пытались прилепить сенсорный слой к лаптопу обычного форм-фактора, а целиком переосмыслить форму устройства, чтобы пользоваться им с помощью прикосновений к дисплею было удобнее. Одна из самых любопытных моделей получилась у Acer. Называлась она лаконично — Aspire R7. В закрытом состоянии этот лаптоп не сильно отличался от своих собратьев. Но вместо привычных петель у него был длинный вынос, на котором и крепился дисплей. Это давало экрану несколько дополнительных степеней свободы. В том числе экран можно было подвинуть к себе, полностью закрыв им клавиатуру. Она в свою очередь находилась ниже тачпада, что навряд ли могло прийтись по вкусу консервативному пользователю.



Acer Aspire R7

Acer Predator 21x — ноутбук с самым большим изогнутым дисплеем

Игровые ноутбуки — одни из самых частых подопытных, когда речь идёт о бросающемся в глаза дизайне и необычных идеях. Это своеобразная сцена, на которой производители демонстрируют всю свою фантазию и весь спектр своих возможностей. К примеру, многим ли людям нужен ноутбук с изогнутым 21-дюймовым дисплеем? А он есть. Это игровой Acer Predator 21x с двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1080 и одним из мощнейших мобильных процессоров — Intel Core i7-7820HK. Но и это еще не всё. Тачпад лаптопа находится справа от клавиатуры — и его можно вынуть. Перевернув и поставив его на место, пользователь получает цифровой блок. А над клавиатурой есть полупрозрачная крышка, сквозь которую видно один из вентиляторов системы охлаждения ноутбука. «Пропеллер» еще и подсвечивается.



Acer Predator 21x

ASUS ROG GX800 — самый немобильный ноутбук

После «Предатора» игровой ноутбук от ASUS с собственным чемоданом для перевозки выглядит уже не так оригинально. И всё же вы не найдёте другой такой игровой лаптоп с внешней системой жидкостного охлаждения. Именно внешней. Это не просто какая-то систтема, спрятанная внутри ноутбука. Это целый отдельный блок, к которому ASUS ROG GX800 можно подключать не перезагружая. Тогда две его видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 и процессор Intel Core i7-7820HK начинают работать на всю катушку. При этом диагональ лаптопа осталась в пределах разумного — 18,4 дюйма. Весной прошлого года мы тестировали предшественника этого ноутбука, модель ASUS ROG GX700VO.



ASUS ROG GX800

Lenovo Yoga Book — когда клавиатура вроде есть, но её как бы нет

Но не только среди больших ноутбуков можно найти странные модели. Компактные лаптопы также подвергаются регулярным пересмотрам. К примеру, осенью прошлого года компания Lenovo предложила настолько компактный лаптоп, что даже не нашла в нём места для механической клавиатуры — и заменила её на сенсорную. Она не отсоединяется, поэтому всегда находится вместе с основной частью. Правда, набирать текст вслепую, не чувствуя граней клавиш, не слишком эффективное занятие. Компания попыталась оттенить этот факт, добавив возможность рисовать на клавиатуре с помощью электронного пера.



Lenovo Yoga Book

MSI GT83VR 6RE Titan SLI — две видеокарты и механическая клавиатура

Компания MSI, больше всего известная как производитель игровых ноутбуков, также имеет в своём арсенале нестандартную модель. Но среди всех перечисленных выше, самую скромную. Речь идёт о MSI GT83VR 6RE Titan SLI. Когда этот лаптоп, а точнее его предшественник, впервые вышел на рынок, он произвёл огромное впечатление. Ведь это был редкий вид ноутбука с механической клавиатурой и сразу двумя GTX 980M. Нынешняя модель обновилась только в плане «железа», но продолжает будоражить умы тех, кто не брал игровой лаптоп только из-за отсутствия привычного клика и глубокого хода клавиш.



MSI GT83VR 6RE Titan SLI