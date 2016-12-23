Геймерский монитор Acer Predator Z271T с отслеживанием взгляда появился в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России игрового монитора Predator Z271T. Его главной изюминкой стала технология Tobii для отслеживания движений глаз пользователя.





Технология Tobii отслеживает траекторию движения глаз пользователя с помощью инфракрасных датчиков и специального ПО. По словам разработчиков, такой подход позволяет реализовать более естественное управление. Например, в играх Tobii позволяет целиться, выявлять противника и прятаться в укрытие, для этого достаточно просто посмотреть на объекты на экране.

Монитор Acer Predator Z271T — это 27-дюймовая модель с изогнутым дисплеем. Радиус кривизны составляет 1800R, разрешение VA-матрицы — Full HD (1920 х 1080 пикселей), частота обновления — 144 Гц, время отклика — 4 мс, также есть поддержка технологии NVIDIA G-Sync.

Predator Z271T оснащен двумя динамиками мощность по 7 Вт с технологией DTS Sound. Подставка ErgoStand позволяет наклонять, поворачивать и регулировать устройство по высоте.

Монитор Predator Z271T доступен по рекомендованной розничной цене 56 990 рублей.