Геймерский монитор Acer Predator Z271T с отслеживанием взгляда появился в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России игрового монитора Predator Z271T. Его главной изюминкой стала технология Tobii для отслеживания движений глаз пользователя.


Технология Tobii отслеживает траекторию движения глаз пользователя с помощью инфракрасных датчиков и специального ПО. По словам разработчиков, такой подход позволяет реализовать более естественное управление. Например, в играх Tobii позволяет целиться, выявлять противника и прятаться в укрытие, для этого достаточно просто посмотреть на объекты на экране.


Монитор Acer Predator Z271T — это 27-дюймовая модель с изогнутым дисплеем. Радиус кривизны составляет 1800R, разрешение VA-матрицы — Full HD (1920 х 1080 пикселей), частота обновления — 144 Гц, время отклика — 4 мс, также есть поддержка технологии NVIDIA G-Sync.

Predator Z271T оснащен двумя динамиками мощность по 7 Вт с технологией DTS Sound. Подставка ErgoStand позволяет наклонять, поворачивать и регулировать устройство по высоте.

Монитор Predator Z271T доступен по рекомендованной розничной цене 56 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ACER монитор Acer Predator Z271T Tobii

Комментарии

Материалы по теме

23-дюймовый IPS-монитор iiyama XU2390HS выходит в России

29 января 2014

32-дюймовый монитор Acer B326HUL обладает разрешением WQHD

10 мая 2014

Acer Chromebook 13 с процессором NVIDIA Tegra K1 появится в России в ноябре

6 октября 2014

Acer S277HK стал первым в мире 4K-монитором с HDMI 2.0

16 декабря 2014

Acer XB280HK стал первым в мире 4K-монитором с поддержкой NVIDIA G-SYNC

27 мая 2014

Acer выпускает 28-дюймовый монитор с 4K-разрешением и поддержкой NVIDIA G-Sync

22 сентября 2014
Из рубрикиПериферия
Apple начала принимать заказы на монитор LG UltraFine 5K
VR-гарнитура Storm Mirror Matrix стоит около 430 долларов
LG представила лазерный проектор ProBeam к CES 2017

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 289
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 98
5 лучших смартфонов 2016 года 96