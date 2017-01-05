CES 2017: Накопители LaCie d2 и Rugged нарастили объем, ускорились, получили Thunderbolt 3 и USB Type-C

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, бренд LaCie, принадлежащий Seagate, показал обновленные внешние накопители Rugged и d2.


Накопитель LaCie Rugged Thunderbolt USB-C получил поддержку USB 3.0 и систем с портами USB-C и Thunderbolt 3. Интегрированный кабель Thunderbolt делает возможным работу с Thunderbolt первого и второго поколения. Накопитель на базе Seagate BarraCuda представлен в объемах до 5 ТБ. Также представлена версия с твердотельным накопителем на 1 ТБ, обеспечивающим скорость до 510 МБ/с, что на 30% быстрее прошлых моделей.


Накопитель LaCie d2 Thunderbolt 3 обладает объемом до 10 ТБ и обеспечивает скорость до 240 МБ/с, что на 10% быстрее прошлого поколения.

LaCie Rugged предлагается в вариантах с жестким диском емкостью 2, 4 и 5 ТБ и с SSD емкостью 500 ГБ и 1 ТБ по цене от 249,99 долларов. Накопитель LaCie d2 доступен в модификациях емкостью 6, 8 и 10 ТБ по цене от 429,99 долларов. Продажи стартуют в первом квартале 2017 года.

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Источник
LaCie
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SSD HDD CES 2017 LACIE LaCie d2

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